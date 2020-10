Champions League : partage frustrant d'un Bruges séduisant face à la Lazio Rome

Le Club de Bruges a partagé face à la Lazio Rome 1-1. Après une première mi-temps moyenne qui a vu l’ouverture du score romaine (Correa 14’) et l’égalisation brugeoise sur penalty (Vanaken 42’), Bruges a offert un très beau spectacle en deuxième période. Les hommes de Philippe Clement ont multiplié les occasions mais ont manqué de réalisme tout en devant se confronter à un très gardien en la personne de Pepe Reina. Les deux clubs partagent la tête du groupe F avec 4 points chacun. Dortmund est troisième après sa victoire 2-0 face au Zenit, bon dernier sans la moindre unité.

Résumé de la rencontre

Bruges est assez rapidement dominé dans cette rencontre, la Lazio est beaucoup mieux rentrée dans le match et concrétise cela avec un but logique avant le quart d’heure de jeu. Joaquin Correa ouvre le score trop facilement, les défenseurs brugeois sont attentistes et trop loin de leur homme.

Les troupes brugeoises doivent presser plus et plus haut, être plus concentrés et améliorer leur marquage.

Le match s’équilibre un peu mais Bruges ne se montre pas suffisamment dangereux pour inquiéter les Romains.

Heureusement, le VAR intervient bien et les Blauw en Zwart obtiennent un penalty quelques minutes avant la pause. Vanaken prend le gardien à contrepied pour égaliser. Bruges joue mieux ensuite, la Lazio accuse un peu le coup.

Les intentions sont bonnes en début de seconde période ! Bruges surfe sur la vague de la fin de première mi-temps, Philippe Clement a fait passer son message à la pause : et le pressing plus haut lui fait du bien.

Le FC Bruges manque de peu l’avantage mais la légère déviation de Reina, entre ses jambes, permet à la Lazio de conserver l’égalité pour l’instant. Le club belge est nettement plus offensif, créatif et plaisant dans son stade. Il faut profiter de ce temps fort.

Reina se montre encore déterminant peu après l’heure de jeu ! Le gardien espagnol sort une belle détente sur une bonne tête de Mats Rits. Le gardien de la Lazio est précieux en cette deuxième période, et les Brugeois brillent ! Il ne leur manque plus que la concrétisation.

Dans la foulée, Sobol manque à son tour une énorme occasion… Bruges doit vraiment profiter de ce moment au risque de le regretter !

Milinkovic-Savic a ensuite une superbe occasion, mais Mignolet se montre à son tour décisif alors qu’il n’avait pas grand-chose à faire jusque-là ! Il reste alors une quinzaine de minutes de jeu.

Bruges obtient encore une énorme possibilité juste après… Mais le ballon refuse décidément d’aller faire trembler les filets de la Lazio.

De Ketelaere y va aussi de son occasion, en vain, à nouveau. Bruges cherche clairement à obtenir les trois points, ne se contente pas du partage et se donne les moyens d’y parvenir.

Malgré tout, le marquoir restera inchangé. Bruges a de nouveau montré de très belles choses en deuxième mi-temps, ce qui reste très prometteur !