Champions League : Messi - Cristiano Ronaldo, "J'admire les deux", refuse de trancher Koeman

"J'admire les deux": l'entraîneur du Barça Ronald Koeman a refusé de choisir entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui pourraient se retrouver mardi (21h00) pour se disputer la première place du groupe G de Ligue des champions entre Barcelone et la Juventus.

"D'abord, c'est fantastique que ces deux joueurs soient restés autant de temps à ce niveau, sur le toit du monde. Ce sont les deux meilleurs joueurs sur les 10-15 dernières années, ils sont restés performants pendant tout ce temps. Ils sont différents, mais tous deux ont des statistiques incroyables, que ce soit pour les trophées individuels, victoires...", a encensé Koeman en conférence de presse, lundi.

"J'admire les deux, parce qu'ils nous ont offert tant de superbes soirées avec des buts et des triplés... J'espère que l'on pourra profiter de leur rivalité une fois de plus demain (mardi) soir", a souhaité le technicien néerlandais du Barça.

Ronaldo avait manqué le match aller à cause du Covid-19, et les deux superstars (onze Ballons d'Or à eux deux) ne se sont plus rencontrés depuis le 6 mai 2018, lors d'un clasico de Liga accroché 2-2 entre le Barça et le Real Madrid, ancien club de "CR7".

Leur dernière confrontation sur la scène européenne remonte à 2011, lors d'une demi-finale électrique favorable aux Catalans face au Real (2-0, 1-1).

"Pour nous, le fait qu'un joueur (Ronaldo) joue ou ne joue pas, ce n'est pas une source de motivation supplémentaire. C'est un match important, où deux très grandes équipes vont se battre pour la première place du groupe. Donc c'est important que les meilleurs joueurs soient là", a toutefois encouragé Koeman.

"Cristiano Ronaldo est un des meilleurs : il marque toujours, il se bat toujours, et grâce à son travail au quotidien, il est dans l'élite mondiale. Il faudra bien défendre, et surtout essayer de tenir le ballon au maximum. Parce que quand on a le ballon, ce danger n'existe pas", a averti l'entraîneur blaugrana.

Concernant son capitaine argentin, Koeman a assuré que Messi "est encore très important dans notre attaque" : "Beaucoup d'actions démarrent du pied de Leo. C'est un coupable idéal quand les choses ne vont pas, parce qu'il est le meilleur au monde. Mais je ne crois pas qu'il ait fait beaucoup d'erreurs individuelles dernièrement", l'a défendu le technicien.