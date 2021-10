Champions League : Mené 0-2, Manchester United revient du diable vauvert et renverse l'Atalanta, service minimum pour la Juventus

Cristiano Ronaldo sauve (encore) Manchester United face à l'Atalanta. © AFP or licensors

Quelques heures après la courte victoire du Barça contre le Dynamo Kiev (1-0) et le succès de Salzbourg face à Wolfsburg (3-1), six autres rencontres de Champions League se déroulaient dès 21 heures. Et le moins que l'on puisse dire c'est que Manchester United, pourtant favori sur papier, a souffert pour venir à bout d'une coriace équipe de l'Atalanta (2-3). Les Red Devils ont même cru ne jamais revenir dans cette rencontre puisqu'ils étaient menés 0-2 à la mi-temps, plongeant Old Trafford dans un silence de cathédrale. Léthargiques, les Red Devils ont d'abord encaissé un but au quart d'heure, des œuvres de Mario Pasalic, avant de céder une 2e fois à la demi-heure sur une tête somptueuse de Merih Demiral.

Suuuu ! L'inévitable Cristiano Ronaldo à la rescousse

Dos au mur, cueillis à froid par cet adversaire plus opiniâtre que prévu, les hommes de Ole Gunnar Solskjaer ont timidement repris leurs esprits avant de lâcher les chevaux après la pause. C'est d'abord Marcus Rashford qui a relancé son équipe à la 52e avant que Harry Maguire ne profite de l'apathie de la défense italienne pour égaliser sur corner. Et alors qu'on pensait se diriger vers un 2-2 (finalement logiquement au vu du scénario), Cristiano Ronaldo a surgi sur un centre de Luke Shaw pour délivrer tout un stade et crucifier l'Atalanta. Un résultat qui rend ce groupe F encore un petit peu plus indécis, United trônant en tête (6 points) avec deux points d'avance sur l'Atalanta (4) et dex sur Villarreal, qui a désossé les Young Boys de Berne (3), sans forcément se montrer convaincant dans le jeu. Tout est donc encore ouvert ! ►►► À lire aussi : Champions League : Vertonghen et Benfica prennent l’eau face au Bayern, 1ère titularisation pour Onana, les Loups belges vaincus à Salzbourg

La Juventus écarte péniblement le Zénit

La Juventus écarte péniblement le Zénit. © AFP or licensors Leader du groupe H avant la rencontre, la Juventus a, elle, éprouvé les pires difficultés pour venir à bout du Zénit. Pas forcément convaincants dans le jeu, à l'image de leur début de saison, des Turinois poussifs n'ont dû leur salut qu'à un but en toute fin de match de Dejan Kulusevski (86'). Monté au jeu à la 58e minute pour tenter de secouer le cocotier, le prodige suédois s'est élevé plus haut que tout le monde pour exploiter à merveille un centre de la gauche de Mattia De Sciglio et inscrire le seul but de la soirée. Alors qu'elle ne convainc toujours pas, la Juventus se retrouve paradoxalement avec un bilan immaculé en tête du groupe : 9/9, 5 buts inscrits, 0 encaissé. Du côté de la Vieille Dame, on se dira probablement que l'essentiel est donc largement assuré. A noter que dans le 2e match de ce groupe, Chelsea a malmené Malmö (4-0) mais a perdu Lukaku sur blessure, le Diable s'étant fait mal à la cheville en provoquant un pénalty.