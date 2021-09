Le PSG entame sa mission Champions League ce mercredi au Stad Jan Breydel de Bruges. Marquinos, le défenseur et capitaine, sait que son équipe sera attendue après le recrutement XXL de l’été. Mais il prend les étapes une par une. Et le FC Bruges est la première.



Le PSG rêve de remporter la Champions League depuis l’arrivée des Qataris. Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ou Sergio Ramos : cette année, le finaliste de l’édition 2020 a frappé fort sur le marché des transferts pour assouvir son ambition. Avec le surcroît de pression qui va avec. Un nouvel échec serait très difficile à digérer.

"La pression on la connaît toutes les saisons. Quand tu joues au Paris Saint-Germain, elle est là", tempère Marquinos. "C’est vrai qu’avec l’effectif qu’on a, les joueurs qu’on a les gens vont parler encore plus. Les gens vont vouloir regarder nos matches. Ça fait plaisir d’avoir ces joueurs-là avec nous. Il n’y a pas de pression en plus […] On parle entre-nous de l’importance de cette compétition. On en rêve. C’est une compétition importante, tout le monde en a conscience. Plus on se rapproche des matches, plus on parle de notre objectif de la saison, de notre motivation. Mais on se concentre sur ce match-là. C’est déjà un match très important".



Le premier chapitre du livre 2021-2022 va s’écrire en Venise du Nord. Avec le souvenir de 2019, le défenseur brésilien sait qu’il ne suffira pas de paraître pour s’imposer. Le large score de l’époque (0-5) ne doit pas masquer le scénario du match.



"On est venu à Bruges pour faire un bon match, pour ramener des points à la maison. Dans ce groupe (avec aussi Manchester City et Leipzig), chaque match sera décisif. On est conscient que ça commence ce mercredi. La dernière fois qu’on est venu ici, c’était positif pour nous mais ça n’a pas été un match facile. C’était une rencontre physique face à une équipe courageuse qui court beaucoup. Ils nous avaient surtout mis en difficultés en première mi-temps. Il faut bien démarrer ce mercredi".



Sur la route de la seule finale de Ligue des Champions de son histoire, le PSG avait battu deux fois le FCB en phase de groupe. Le PSG se verrait bien repasser les plats. Les "Blauw en Zwart" ne partagent évidemment pas cette vision.