Champions League : Manchester United surprend le PSG en fin de rencontre et ramène les 3 points

Manchester United a surpris le PSG 1-2 sur son terrain pour ce début de saison en Champions League ! ManU a tenté crânement sa chance et a bien fait, le PSG n'a pas étalé toute sa palette dans cette rencontre, avec un temps fort trop court en début de deuxième période.

Bruno Fernandes a inscrit le premier but sur penalty en première mi-temps, Anthony Martial a ensuite égalisé contre son camp à la suite d’un corner de Neymar. Marcus Rashford a offert la victoire aux siens en toute fin de match, alors que les deux hommes les plus en vue n'étaient autres que les gardiens, Navas et De Gea.

Le résumé de la rencontre :

On assiste à un début de première mi-temps assez équilibré. Les deux équipes tentent, même si on pouvait s’attendre à un peu plus d’occasions du côté parisien quand on voit le trio offensif aligné, avec Mbappé, Neymar et Di Maria. Et vers la moitié de la première période, Diallo provoque un penalty sur Martial.

Bruno Fernandes, capitaine du soir est chargé de le botter. Keylor Navas s’élance du bon côté et arrête le penalty… Mais le Costaricien s’est surtout élancé trop tôt du coup le Portugais a l’occasion de rebotter le coup de réparation et cette fois c’est au fond, 0-1.

Les occasions sont ensuite à mettre principalement à l’actif de Paris, mais sans véritable danger, et avec aussi un David De Gea très bien dans son match. Le score n’évoluera plus avant la pause.

Au retour des vestiaires, la première grosse occasion est parisienne. Kylian Mbappé slalome dans la défense mancunienne pour armer une frappe, très bien sauvée par De Gea, costaud ce mardi soir. Les hommes de Thomas Tuchel mettent la pression, ils veulent égaliser au plus tôt dans cette mi-temps alors que la transversale se met à son tour sur leur route.

Mais tout à fait logiquement, la balle finit par faire trembler les filets mancuniens un peu moins de dix minutes après le début de seconde période. C’est le pauvre Anthony Martial qui dévie le corner frappé par Neymar dans son propre but, 1-1. Manchester doit impérativement inverser la tendance rapidement où la rencontre risque bien de lui échapper.

Jusqu’au bout, ce match peut basculer d’un côté comme de l’autre. Paris était remonté avec de très bonnes intentions sur le terrain mais n’a pas pu prolonger cette période suffisamment longtemps pour faire tourner le match en sa faveur. Manchester se bat avec ses armes et est loin de démériter, alors que dans les cages parisiennes, Navas est impérial, tout comme son homologue mancunien d’ailleurs.

Et finalement, on a un peu envie de dire que ce qui devait arriver arriva : Rashford marque le but du 1-2 à trois minutes de la fin du temps réglementaire pour offrir les trois points aux Red Devils. Pour la volonté affichée par ManU, cette victoire est loin d’être un hold-up. Paris a pourtant eu un très gros temps fort en début de deuxième période, mais il a été de beaucoup trop courte durée.