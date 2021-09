Champions League : Manchester City et De Bruyne trébuchent au PSG, 1er but de Messi

Autoritaire dans sa compétition domestique, le PSG accueillait Manchester City ce mardi soir pour le compte de la deuxième journée du groupe A en Champions League. Le prestigieux choc entre les Français et les Anglais, avec Kevin De Bruyne durant toute la rencontre, a tourné à l’avantage de la formation parisienne (2-0). Les buteurs se nomment Idrissa Gueye et Lionel Messi, auteur de son premier but sous le maillot du PSG. Dans l'autre match du groupe, le FC Bruges s'est imposé à Leipzig.

De la solidarité, du spectacle et de l'efficacité : le PSG a réussi une performance à la hauteur de ses énormes ambitions, au cours d'une soirée presque historique. A la 74e minute, Lionel Messi a écrit un nouveau chapitre de sa légende, en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Tout était beau : sa frappe chirurgicale, la talonnade de Kylian Mbappé pour le servir, et la réaction du public, qui a acclamé son nom, comme aux grandes heures de l'Argentin au FC Barcelone.

Les grands joueurs ont répondu présent lors de ce grand match, où chaque équipe a brillé dans son style : le PSG dans le jeu de contre, et Manchester City avec sa possession et son pressing.

Mais les Parisiens ont été les plus réalistes, en ouvrant le score dès leur première occasion, par Idrissa Gueye (8e). Les Anglais ont poussé pour revenir, mais il ont manqué de réussite, lorsque Raheem Sterling et Bernardo Silva, en l'espace de quelques secondes, ont trouvé la barre transversale (26e).

Quand ils ont cadré leurs tentatives, le gardien Gianluigi Donnarumma s'est imposé, avec une sérénité qui a déteint sur ses coéquipiers. Battus deux fois par les "Sky Blues" en demi-finale du dernier exercice, les Parisiens ont été impeccables, ne commettant pas les erreurs individuelles qui les ont pénalisés il y a cinq mois.

Titulaire, Kevin De Bruyne n'a pas quitté la pelouse. Ca aurait pu être le cas en première période suite à un tacle trop appuyé sur Gueye, le premier buteur dans ce match.