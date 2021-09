Champions League : Manchester City déculotte Leipzig, quadruplé historique pour Haller avec l’Ajax, Liverpool renversant face à l’AC Milan

Quelle soirée ! Au lendemain d’une première journée de Champions League déjà bien prolifique (16 buts en 8 matches), le spectateur neutre est passé par toutes les émotions ce mercredi soir. Parce qu’en plus de Bruges, héroïque face au PSG, Liverpool, City, l’Ajax ou le Real Madrid avaient également le sourire en fin de soirée. Au total, 28 buts ont été inscrits ce soir, dingue ! Résumé de tout ce que vous auriez pu rater ce soir.

Manchester City 6-3 Leipzig

Commençons par le match le plus fou, celui entre Manchester City et Leipzig. Mis sur du velours par un but de Nathan Aké et un CSC de Nordi Mukiele avant la demi-heure, les Cityzens ont impressionné offensivement… et inquiété défensivement. S’en est suivi un improbable festival de buts où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Nkunku, auteur d’un superbe triplé, a tenté de maintenir sa formation dans la rencontre mais Leipzig a finalement cédé à six (!) reprises. Le score final est digne d’un set de tennis : 6-3 grâce à des buts de Mahrez, Grealish, Cancelo et Jesus.

Sporting 1-5 Ajax

Liverpool 3 – 2 AC Milan

Divock Origi face à Alexis Saelemaekers, qui allait sortir vainqueur de ce duel aux allures belges entre Liverpool et l’AC Milan ? Tous les deux titulaires, les deux Diables rouges ont tenté de tirer leur épingle du jeu. Et si l’ancien Lillois est parvenu à distiller un assist pour Mo Salah, l’ancien Anderlechtois a lui été remplacé à l’heure de jeu sans être parvenu à peser sur la partie. Et le score me direz-vous ? Eh bien là aussi, le spectateur neutre en a eu pour son argent puisque les Reds, menés 1-2 à la mi-temps, sont revenus du diable vauvert pour renverser une rencontre mal embarquée et remporter les trois points. Côté Liverpool, les buteurs se nomment Tomori (CSC), Salah donc, et Henderson. Côté milanais, ce sont Rebic et Diaz qui ont fait trembler les filets.

Atletico Madrid 0 – 0 Porto

Finalement, le seul match vierge de buts ce soir a été celui entre l’Atletico Madrid et Porto. Au terme de 90 minutes bien ternes (6 tirs seulement pour les Colchoneros, 3 pour les Portugais), les deux équipes se sont séparées dos à dos. Porto pensait pourtant avoir fait le plus dur en toute fin de match mais le but de Taremi a été annulé pour une faute au préalable. On notera au passage que l’ancien Anderlechtois, Chancell Mbemba, a été exclu en dans les dernières minutes.