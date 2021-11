Deux semaines après avoir bu la tasse à domicile contre Manchester City (1-5), le Club de Bruges a l’occasion de prendre sa revanche sur la pelouse des Skyblues ce mercredi soir.

Toujours bien placés dans ce groupe a (3e avec 4 points sur 9, à deux points de leur adversaire du jour), les Blauw&Zwart ont une occasion en or de définitivement larguer Leipzig (0 point) pour continuer à rêver d’une 3e place, qui était encore chimérique en début de campagne mais qui, match après match, devient de plus en plus envisageable.

Mais pour ce faire, ils auront donc la lourde tâche de renverser l’ogre mancunien. Un Manchester City qui n’a toujours pas vraiment trouvé la bonne carburation en Premier League (3e, à 5 points du leader Liverpool) et qui vient de courber l’échine à la surprise générale contre Crystal Palace (0-2).

Attention donc au réveil des Mancuniens qui pourraient évacuer toute leur frustration sur les Brugeois. Aux troupes de Philippe Clément de se montrer solides pour éviter le "couac" du match aller. On notera par ailleurs que Kevin De Bruyne pourrait être ménagé pour cette rencontre.

Début des hostilités ? 21 heures, en direct commenté et direct audio ici.