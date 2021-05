Vainqueur 1-2 à l’aller, Manchester City reçoit le PSG lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Objectif pour l’équipe entraînée par Pep Guardiola : disputer la première finale de son histoire.

Kevin de Bruyne et Manchester City ne sont plus qu’à 90 minutes d’une finale historique en Champions League. Mais pour cela, il faudra assurer ce mardi lors de la manche retour face au Paris Saint Germain.

Battus chez eux lors du match aller, les Parisiens n’ont pas abdiqué. Mais il faudra ruser. Privé de Gueye, suspendu pour sa carte rouge, Mauricio Pochettino va devoir trouver la parade pour tenter de venir à bout de l’équipe de Pep Guardiola.

Pour remplacer le Sénégalais dans le onze de départ, un duo formé de Paredes – Verratti serait aligné. L’Italien redescendant d’un cran et laisserai donc une place pour Julian Draxler. L’Allemand irait sur le côté gauche, Neymar prenant l’axe et Angel Di Maria le côté droit. Quant à l’attaquant de pointe, il faudra voir l’état de forme de Mbappé. Si le Français fait bel et bien partie du groupe, il reste encore à voir s’il est à 100% de ses capacités.

"Nous avons eu un match aller très difficile contre Manchester City, mais nous devons y croire, peu importe ce que disent les statistiques ou notre pourcentage de chance de gagner. Je pense que chaque Parisien doit croire en nous ! Je suis en première ligne, et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l’équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener cette qualification quoi qu’il arrive, même s’il faut mourir sur le terrain", a déclaré Neymar ce dimanche.

Côté Citizen, Pep Guardiola devrait proposer une composition d’équipe similaire à celle du match aller. Une des rares inconnues concerne le poste de back gauche. João Cancelo pourrait bien laisser sa place à Zinchenko, l’Ukrainien ayant signé une belle performance lors de son entrée au match aller.

Paris va-t-il réussir à battre City chez lui ? Ou Pep Guardiola va-t-il enfin rejouer une finale de Ligue des Champions, mais avec une autre équipe que le FC Barcelone cette fois ? Réponse ce mardi soir sous le coup de 23h.