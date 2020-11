Champions League : Lucien Favre ne sous-estime pas le Club Bruges

Le Borussia Dortmund a fait le plein de confiance samedi en dominant l'Hertha Berlin 2-5 (avec un quadruplé du Golden Boy Erling Haaland) avant de recevoir le Club Bruges en Ligue des Champions mardi.

Il y a trois semaines, Dortmund s'était imposé 0-3 au stade Jan Breydel. L'entraîneur Lucien Favre se méfie cependant des Brugeois. "C'était 0-3, mais tu dois analyser toute la rencontre", a déclaré Favre lundi lors d'une conférence de presse virtuelle. "Ils ont aussi eu quelques grosses occasions. Je n'entends rien à ce sujet, mais c'est la réalité. Ils ont été très dangereux. Nous devons rester concentrés et bien nous préparer pour ce match."

Le jeune Youssoufa Moukoko, monté au jeu samedi en Bundesliga à l'âge de 16 ans et un jour, pourrait devenir le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions. Le record est actuellement détenu par Celestine Babayaro. Le Nigérian avait 16 ans et 87 jours lorsqu'il était monté au jeu pour Anderlecht contre le Steaua Bucarest en novembre 1995.

Favre s'est montré prudent quant à la présence de Moukoko mardi. "Nous verrons bien. Nous avons beaucoup d'options devant", a expliqué le Suisse de 63 ans.

Dortmund trône en tête du groupe F avec 6 points sur 9. La Lazio (5 points) et le Club Bruges (4 points) suivent de près. Le Zenit (1 point) est plus loin. La Lazio reçoit les Russes mardi.