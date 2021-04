"L’atmosphère du stade avait contribué pour 80% (du résultat). Cette fois, on n’aura pas ça, donc je ne sais pas si on pourra le refaire. Mais on va essayer. Au moins, Anfield est un vrai stade", a lancé Klopp , critiquant au passage l’enceinte provisoire du Real Madrid, qui évolue dans le petit stade Alfredo-Di-Stéfano en attendant la refonte du Santiago-Bernabeu.

Au sortir d’une semaine épique, entre le succès face à Liverpool et celui dans le clasico face au Barça (2-1), le sorcier Zidane est en passe de hisser à nouveau son équipe dans le dernier carré de la C1.

Et pourtant, cette saison, le sort n’est pas en sa faveur : "Zizou", déjà privé de son capitaine Sergio Ramos (touché au mollet gauche et positif au Covid-19), de Raphaël Varane (Covid-19), de Dani Carvajal (cuisse droite) et de l’onéreuse recrue Eden Hazard (aine droite), va devoir bricoler un rideau défensif sans Lucas Vazquez (genou).

"On est à la limite physiquement. Mais c’est le football", a dédramatisé Zidane. "On a envie de se battre, de continuer, et c’est ce que l’on va faire jusqu’à la fin. Et non sans difficultés…"

A Anfield, Zidane pourra toutefois compter sur son mur Thibaut Courtois le gardien belge n’a perdu qu’une seule de ses neuf confrontations face à Liverpool dans sa carrière, et n’a jamais encaissé plus d’un but à Anfield… alors que les "Reds" ont besoin d’au moins deux unités pour arracher leur qualification.