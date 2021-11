Champions League : Liverpool injouable pour l’Atlético, l’Ajax file en 1/8es et frustre Dortmund, l’Inter se replace

Liverpool et l’Ajax se sont ajoutés à la liste de clubs déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions mercredi. Comme la Juventus et le Bayern Münich mardi, les Anglais et les Allemands ont réalisé le 12 sur 12 dans leur groupe respectif et atteint l’objectif avec deux journées d’avance.

Injouable, Liverpool a liquidé l’Atlético de Madrid en une vingtaine de minutes. Diogo Jota s’est chargé d’ouvrir la marque après 13 minutes alors que Sadio Mané doublait la mise à la 21e minute. Groggy, le champion d’Espagne s’est définitivement enterré en fin de mi-temps. Felipe a reçu une carte rouge directe et anéanti les chances des siens de revenir dans le match.

Après ce match, les Reds sont carrément assurés de la première place dans leur groupe. Ils comptent en effet 7 points d’avance sur Porto (5 pts), capables de neutraliser l’AC Milan (1-1) plus tôt dans la soirée. L’Atlético est pour sa part 3e du groupe B avec 4 pts, devant l’AC Milan (1 pt).

►►► À lire aussi : Champions League : Courageux mais trop fébrile, Bruges s’incline logiquement contre Manchester City (4-1)

►►► À lire aussi : Champions League : le PSG manque le hold-up à Leipzig après 20 minutes initiales de sommeil profond

L’Ajax a lui aussi profité d’une exclusion pour asseoir sa domination dans le groupe B. Vainqueurs 4-0 au match aller face à Dortmund, les Néerlandais ont fait face à plus de répondant chez le BVB. Avec ses trois Belges (Thorgan Hazard, Witsel et Meunier) sur le terrain, le Borussia a rivalisé avec les Néerlandais jusqu’à la demi-heure de jeu et à l’exclusion plutôt sévère de Mats Hummels (29e).

Pourtant ce sont bien les Allemands qui ont ouvert la maque huit minutes plus tard grâce à Marco Reus (37e sur penalty). Acculé pendant toute la deuxième période et renforcé défensivement par la rentrée de Pongracic à la place de Hazard (34e), le BVB a fini par craquer dans les 20 dernières minutes sous les coups de Tadic (72e), Haller (83e) et Klaassen (90e+3).

Cette victoire 1-3 permet à l’Ajax de dominer les débats dans sa poule avec 6 points d’avance sur Dortmund (6 pts) et sur le Sporting Lisbonne (6 pts). Les Portugais ont réalisé le carton de la soirée en s’offrant Besiktas 4-0 pour laisser les Turcs bons derniers avec zéro points.

Enfin dans le groupe D, l’Inter s’est replacé dans la course à la qualification en venant à bout du Sheriff Tiraspol. Après avoir toqué à la porte des Moldaves pendant toute une mi-temps, les Italiens ont fini par trouver la brèche grâce à Marcelo Brozovic (54e), Milan Skriniar (66e) et Alexis Sanchez (82e) l’ont imité dans la foulée avant qu’Adama Traoré ne réduise l’écart à 1-3.

Les Interistes (7 pts) reviennent ainsi dans la foulée du Real Madrid (9 pts), vainqueur 2-1 contre le Shakhtar Donetsk (1 pt) plus tôt dans la soirée. Tiraspol est 3e avec 6 points et garde toutes ses chances de qualification.