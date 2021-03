Champions League : Liverpool, avec Origi à l’assist, oublie ses ennuis en éliminant Leipzig pour filer en quarts

Voilà une soirée qui va faire du bien à Liverpool ! Les Reds ont mis de côté leur mauvaise passe en championnat et ont gardé la concentration pour se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Comme en huitième de finale aller, Liverpool s’est imposé 2-0 face à Leipzig lors d’un match délocalisé à Budapest en Hongrie… et comme au match aller, ce sont Mohamed Salah (71e) et Sadio Mane (74e) qui ont fait trembler les filets.

Côté Belge, Divock Origi est monté au jeu quelques instants après le but de Salah et s’est immédiatement montré décisif en offrant un centre parfait à Mane sur le 2e but des Reds. Peu utilisé par Jürgen Klopp cette saison, le Diable rouge n’avait été déterminant qu’une seule fois cette saison… en League Cup face à Lincoln City (D3) avec un but et un assist.

Dangereux en première période mais imprécis devant le but, Liverpool a bien géré ce match retour malgré une frayeur à la 64e minute avec un coup de tête allemand sur la barre via l’ancien joueur de Gand Alexander Sorloth.

Une prestation qui va donc faire du bien aux Reds, mal en point en championnat avec leur huitième place provisoire. Auteurs de 7 défaites et un partage lors de leurs 8 derniers matches à domicile en Premier League, les hommes de Jürgen Klopp espèrent s’inspirer de cette prestation européenne pour remonter la pente en championnat.

Après les quatre premiers huitièmes de finale, le Borussia Dortmund, Porto, le PSG et Liverpool ont décroché leur ticket pour les quarts.