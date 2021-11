Champions League : les sérials buteurs Benzema et Lewandowski se tirent la bourre derrière Ronaldo et Messi

Grâce à un triplé et à un doublé, Robert Lewandowski et Karim Benzema ont retouché leurs impressionnantes statistiques en Ligue des Champions cette semaine. Le Polonais, bourreau de Benfica mardi, a ainsi atteint la barre des 81 buts en Champions League. Le Français a de son côté assommé le Shakhtar Donetsk d’un doublé salvateur mercredi avec le Real Madrid pour signer ses 74e et 75e buts dans la compétition.

Derrière les légendes Cristiano Ronaldo (140 buts) et Lionel Messi (123 buts), le colosse du Bayern Münich et le finisseur du Real Madrid sont les deux joueurs à avoir marqué le plus de buts dans l’histoire de la Champions League. A 33 ans, Lewandowski et Benzema semblent même au sommet de l’art et en mesure d’augmenter encore leur butin considérablement dans les prochaines années.