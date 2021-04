Champions League : les réactions après PSG – Bayern Munich

Neymar et les joueurs du PSG en veulent plus désormais © AFP or licensors

Le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions ! Malgré sa défaite 0-1 face au Bayern, grâce à sa victoire au match aller, 2-3. Une énorme fierté du côté parisien évidemment, une grosse déception pour les tenants du titre munichois. Réactions.

Pour Hansi Flick, le Bayern a été "la meilleure équipe" sur les deux matches

Le coach du Bayern était forcément un peu résigné : "Je pense que c’est au match aller que nous avons perdu, avec toutes les occasions que nous n’avons pas mises au fond. Et le troisième but que nous encaissons était un de trop, 2-2 aurait été bien. Ce soir, il nous a manqué le petit coup de chance dans les dernières minutes, notamment quand Leroy (Sané) était en bonne position et qu’il a choisi de faire une passe au lieu de tenter sa chance. Normalement, l’équipe a une énorme qualité dans les trente derniers mètres, mais Paris a bien défendu, et comme à l’aller nous n’avons pas été assez décisifs, il nous a manqué le dernier punch. Sur les deux matches, je pense que nous avons été la meilleure équipe. On a vu aujourd’hui la qualité offensive de Paris, mais je dois complimenter mon équipe, elle a été très concentrée, elle a tout essayé. Nous avons eu de la malchance, avec quelques joueurs importants indisponibles, mais il faut l’accepter. Et faut féliciter Paris et accepter le résultat."

Presnel Kimpembe, fier de l’équipe et du club

Le défenseur et capitaine du PSG était particulièrement fier de la nouvelle qualification, au micro de RMC Sport : "C’est beaucoup de joie, d’émotion. Ça a été un match très difficile. On a perdu mais le match a été plutôt abouti. Je suis très fier de mon équipe. Même si on perd, ça reste très positif. C’est quelque chose de voir des "titis" sur le terrain (joueurs formés au club comme lui et Colin Dagba). Ça montre l’âme du club et ses valeurs. Le club ne cesse de grandir. J’en suis la preuve."

"Mbappé et Neymar n’ont pas d’excuse pour partir", sourit Al-Khelaïfi (PSG)

Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris SG, au micro de RMC Sport, "On est très fier, je suis très fier de mon équipe. On est pour la deuxième fois de suite en demi-finales et c’est notre objectif d’aller plus loin. Notre ambition c’est d’aller en finale et de gagner le tournoi. Mais on avance match après match. Ce soir on a vraiment été magnifiques, on aurait pu marquer trois ou quatre buts mais on n’a pas marqué. Finalement, on est qualifiés et très contents. On est tout le temps stressés quand on joue. Mais là, j’avais confiance dans mon équipe, je pense que l’équipe grandit, elle a l’expérience pour ce genre de matches maintenant. Cette année on a gagné contre Manchester, contre Barcelone, contre le Bayern, la meilleure équipe pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. On est vraiment là, on est parmi les grands clubs. Maintenant, on va aussi penser au Championnat, qui est très important pour nous aussi. (Sur l’avenir de Mbappé et Neymar, en fin de contrat en 2022) On peut gagner la Ligue des champions, on peut gagner tous les trophées en jeu. Kylian et Neymar n’ont pas d’excuses pour partir, parce qu’on a tout pour gagner maintenant la Ligue des champions ici. On est une grande équipe, aujourd’hui, avec tout le respect pour les autres, on est là avec eux. On travaille depuis des années, mais le travail n’est pas fini. Et il faut rester calme car ce tournoi n’est pas fini."

"C’est au match aller" que le Bayern a perdu, constate Neuer

Manuel Neuer, capitaine du Bayern : "Ce n’est pas ce soir que nous avons été éliminés. Notre victoire 1-0 ici est méritée, mais c’est le résultat à Munich (2-3) qui n’était pas bon, nous étions en mauvaise position au coup d’envoi. C’est énervant d’avoir manqué tant d’occasions au match aller. Si Lewandowski a manqué ? Tous les joueurs qui n’étaient pas là ce soir nous ont manqué, contre une équipe de classe comme le PSG c’est difficile. Mais les joueurs qui étaient sur le terrain ont tout donné. Tout n’est pas négatif, nous avons été champions du monde des clubs cette saison, nous avons de bonnes chances de gagner la Bundesliga, à la fin ce sera une saison positive".

"Maintenant on vise plus grand" lance Neymar

Neymar, attaquant du Paris SG, au micro de RMC Sport : "Je suis très heureux, malgré la défaite. On affrontait une grande équipe, le champion d’Europe, Les objectifs sont respectés. On retourne en demi-finales. On est vraiment une équipe. On s’est beaucoup parlé pendant le match. On a vu que Di Maria a beaucoup couru. Le plus important c’est qu’on soit qualifié. On est en demi-finales et maintenant on vise plus grand"

Angel Di Maria : "On a travaillé très dur"

Angel Di Maria (ailier du Paris SG) : "On a beaucoup tenté dans ce match. C’est la meilleure équipe de la saison dernière, le tenant du titre. C’est mérité de la part de tous, on a travaillé très dur, à l’entraînement, c’est vraiment important pour le club. Je suis très heureux. Parfois il se passe des choses moches en dehors du terrain (ndlr : son cambriolage). Ce sont des choses pas très sympa, mais on est tellement heureux ce soir".

Munich n’a pas réussi à mettre la pression, regrette Müller

Thomas Müller, joueur du Bayern : "Le match n’a pas tourné comme à Munich, nous n’avons pas réussi à mettre la pression sur leur but dès le début et c’est Paris qui a eu des occasions. Manu (Neuer) a fait de très bons arrêts et nous avons été aidés par les poteaux. En deuxième période nous avons été très bons dans l’engagement, mais le match était très haché, avec des interruptions constantes, et nous n’avons pas réussi à avoir une phase de pression. C’est très décevant d’être éliminé en ayant gagné à Paris."

Les meilleures occasions pour le PSG, "tant à l’aller qu’au retour", estime Pochettino

Mauricio Pochettino, entraîneur du Paris SG, au micro de RMC sport : "Ça fait du bien de partager ce moment de bonheur. Je vivais tranquillement dans ma maison de Londres. Cette adrénaline me manquait. Ce sont des émotions incroyables. On joue au plus haut niveau dans la compétition de foot la plus importante au monde. A l’intérieur, ça bouillait, mais je ne voulais pas le montrer. Il est clair que de grands joueurs comme Kimmich ou Muller doivent avoir confiance. Ce genre d’équipe veut tout gagner. Il est normal qu’ils se considèrent comme favoris. Mais le football est un si beau jeu : il faut créer, lutter, ne jamais abandonner. […] Nous avons beaucoup travaillé sur de l’analyse vidéo, plus que sur le terrain, pour corriger notre placement. Nous avons donné beaucoup moins de possibilités au Bayern que chez eux. Nous avons fait un très beau match, il est dommage que nous n’ayons pas gagné. Au final, même si nous l’avons emporté là-bas alors que le Bayern avait peut-être été un peu meilleur, les meilleures occasions, tant à l’aller qu’au retour, ont été pour nous."