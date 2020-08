Champions League: les cartons jaunes annulés après les huitièmes plus après les quarts

Le casier des joueurs avertis et engagés en quarts de finale de la Ligue des Champions et de l'Europa League sera vierge, les cartons jaunes reçus étant annulés à l'issue des huitièmes de finale et non plus des quarts, a annoncé mardi l'UEFA.

Le comité exécutif de l'UEFA a décidé "d'anticiper l'annulation de tous les cartons jaunes reçus par les joueurs et le staff à l'issue des 8es de finale au lieu des quarts de finale, c'est-à-dire deux matches avant la finale", a annoncé l'instance du football européen.

Les joueurs qui étaient sous la menace d'une suspension en cas de nouveau carton jaune sont donc soulagés. Les quatre huitièmes de finale retour encore à jouer auront lieu vendredi et samedi soir.

Vendredi, Lyon se rendra à la Juventus (aller, 1-2) et Manchester City avec Kevin De Bruyne accueille le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard (aller, 1-2). Samedi, le Bayern Munich reçoit Chelsea (aller 0-3) et Naples et Dries Mertens se rendent à Barcelone (aller, 1-1).