Bruges se déplace ce mardi à Leipzig dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Après le bon point pris face au PSG, les Brugeois vont tenter de confirmer leur bonne forme face au vice-champion d'Allemagne, lourdement battu à Manchester City en ouverture (6-3).

Suivez le live audio

Philippe Clement pourra compter sur un noyau presque au complet avec les retours dans le groupe de Vormer et Otasowie. Du côté allemand, par contre, six absences sont à souligner. Amadou Haidara (buteur ce week-end), Josko Gvardiol, Tyler Adams et Angeliño viennent s'ajouter aux indisponibilités de Marcelo Saracchi et Dani Olmo.

Accroché ce week-end par l'OHL, Bruges affronte une équipe de Leipzig qui s'est donné une bouffée d'air ce samedi en s'imposant 6-0 face au Hertha Berlin après un début de saison difficile.

Les Brugeois vont tenter de ramener quelque chose d'Allemagne pour ne pas se retrouver dans une position délicate avant de recevoir Manchester City.

►►► À lire aussi : Ligue des Champions, Leipzig-Bruges : "Charismatique, proche de ses joueurs", qui est Jesse March, le nouvel entraîneur de Leipzig ?