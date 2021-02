Champions League : le Real Madrid trouve la faille et bat l'Atalanta, à dix pendant 70 minutes

►►► À lire aussi : tableaux, résultats et classements de la Champions League

Le match retour aura lieu le 16 mars à Madrid et si le Real part avec un petit avantage, surtout s’il récupère quelques blessés, l’Atalanta n’a pas dit son dernier mot.

Le Real Madrid a battu l’Atalanta Bergame 0-1 en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Les hommes de Zidane ont trouvé la faille en toute fin de rencontre face à une équipe réduite à dix dès la 17e minute de jeu. Ferland Mendy a inscrit le seul but de la rencontre à la 86e minute. Paradoxalement, les Madrilènes proposaient un bien meilleur niveau de jeu avant l’exclusion de Freuler.

Le résumé de la rencontre

Le Real Madrid commence bien la rencontre, combine bien et met le pied sur le ballon, il y a beaucoup de mouvements et c’est un match agréable jusqu’ici.

À la 17e minute, gros coup dur pour l’Atalanta. Remo Freuler est expulsé à la suite d’une faute juste en dehors du rectangle alors que Mendy partait tout droit vers le but. La faute est claire, la rouge l’est moins, d’autant que la réalisation ne nous a offert aucun plan large en ralenti. Le VAR, quant à lui, a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’intervenir. Ce carton est dommageable pour le spectacle, le Real dominait déjà cette rencontre, les choses se compliquent pour les Bergamasques.

Et la première grosse possibilité du match est du fait de Nacho à la 25e minute. Ensuite, cela s’enchaîne.

Isco a droit à son occasion à la 37e juste avant celles de Modric, de Vinicius mais aussi d’Asensio. Trois belles tentatives en moins de deux minutes, le danger se rapproche des cages de l’Atalanta.

L’Atalanta a droit à son occasion aussi à la fin d’un joli mouvement collectif. Mais la frappe de Muriel passe à côté du but de Thibaut Courtois que l’on ne voit vraiment pas beaucoup ce mercredi soir.

Jolie parade de Gollini sur une tête de Varane juste avant la pause. L’équipe italienne tient bon malgré une demi-heure en infériorité numérique.

La fin de première période a été nettement plus intéressante en termes d’occasions mais l’Atalanta est vraiment costaud en défense.

Au retour de la pause, la rencontre conserve beaucoup de rythme et le Real se montre à nouveau dangereux. Les interventions défensives de Bergame sont précises et précieuses. On tient le coup côté italien jusque-là.

Vinicius loupe une occasion quasiment immanquable à la 54e minute… Il va falloir penser à concrétiser côté madrilène si on veut profiter de l’avantage numérique et surtout ne pas encaisser sur un bon contre adverse.

Le Real déplore tellement de joueurs blessés qu’à la 75e minute ce sont des joueurs de la réserve qui entrent en scène. Des joueurs tels que Sergio Ramos ou Karim Benzema manquent cruellement au club espagnol dans cette rencontre.

Et à la 86e minute, les Madrilènes parviennent enfin à concrétiser une occasion. Mendy concrétise une jolie combinaison sur un corner pour débloquer le marquoir, 0-1. Il y aura eu quelques minutes de trop dans cette rencontre pour cette solide défense de Bergame encore bien courageuse ce soir alors que l’équipe était à dix pendant plus de 70 minutes…