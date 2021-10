Après trois rencontres, le Sheriff Tiraspol est premier du groupe D avec six unités, même total que le Real deuxième. Suivent l’Inter Milan (4 points) et le Shakhtar (1 point).

Quelques minutes plus tard, Karim Benzema passe même tout près du but du break mais Trubin sort une sacrée parade pour permettre aux siens de rester dans la partie, c’est toujours 0-1.

Les hommes de Carlo Ancelotti reviennent fort après la pause et les 45 minutes qui suivent seront totalement différentes des précédentes. Les Merengue inscrivent rapidement le but du 0-2. Un gros travail de Benzema conclu par Vinicus Junior permet aux Madrilènes de doubler leur avance et d’aborder un peu plus sereinement la suite de la rencontre.

Et ce but semble vraiment enlever une sacrée pression des épaules du Real ! Vinicius remet ça moins de cinq minutes plus tard pour un doublé champagne : 0-3.

À une bonne vingtaine de minutes du terme, Thibaut Courtois se met encore en évidence avec un double arrêt. Il reste bien dans son match le Diable rouge.

Le score affiché sur le marquoir commence à faire mal au moral des hôtes puisque Rodrygo y va également de son petit but à la 65e minute.

Ce sera l’inévitable Karim Benzema qui fixera le score et le marquoir à 0-5 ce mardi soir dans cette rencontre à deux visages ! Le Real Madrid reprend des couleurs dans cette compétition.