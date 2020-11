Champions League : Le Real Madrid s'impose 0-2 à l'Inter, Hazard buteur sur penalty

Grâce notamment à un but d’Eden Hazard sur penalty, le Real Madrid fait un grand pas vers les 1/8e de la Champions League. L’Inter, avec deux points, est bon dernier.

>> LIRE AUSSI : Champions League, résultats et classements

Eden Hazard était de retour dans le onze de base pour affronter l’Inter où Romelu Lukaku est titulaire en compagnie de Lautaro Martinez sur le front de l’attaque. Et, pour cette 4e journée de la Ligue des Champions, tant l’Inter Milan que le Real Madrid ont besoin des trois points de la victoire pour se replacer au général dans le groupe B.

Car plus tôt dans la soirée, le Borussia Mönchengladbach s’est imposé contre le Shaktar Donetsk.

Et à ce petit jeu-là, ce sont les hommes de Zinedine Zidane qui ont le mieux compris le message. Car dès la 5e minute de jeu, Barella fauche Nacho dans le rectangle. C’est penalty sans discussion. Un penalty que se permet de transformer Eden Hazard, car Ramos est absent. C’est le premier but du Belge depuis le 22 novembre 2017, soit près de trois ans sans marquer (victoire de Chelsea 0-4 contre Qarabag.)

Ce but coupe les jambes des joueurs de Conte qui voient le Real Madrid se procurer d’autres grosses occasions (Mendy à la 17e et Hazard à la 29e).

Mené au score et dans le jeu, l’Inter va encore un peu plus s’enfoncer à la 33e lorsque l’arbitre Anthony Taylor décide d’exclure Vidal pour abus de cartes jaune.

A dix contre onze et mené, l’Inter remonte en seconde période en faisant deux changements. D’Ambrosio et Perisic montent au jeu à la place de Martinez et Bastoni.

Et l’Inter a beau essayer, l’Inter ne va pas y arriver. Pire même, peu de temps après avoir effectué ses deux premiers changements, le Real Madrid va inscrire le 0-2. Rodrygo, qui vient de monter au jeu, reprend un centre de Vazquez et double la marque.

La suite de match ne changera plus rien, hormis la sortie d’Hazard pour Vinicus à la 77e et Lukaku à la 86e. L’Inter va tenter de revenir au score, mais l’Inter va échouer. Le Real Madrid s’impose 0-2 et remonte à la 2e place au général. L’Inter est bon dernier avec un 2/12.