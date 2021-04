Champions League : Le Real Madrid et Chelsea se quittent dos à dos, Eden Hazard joue 25 minutes (1-1)

Le Real Madrid et Chelsea se sont quittés dos-à-dos dans le match aller des demi-finales de la Champions League (1-1). Après une très agréable première mi-temps, les 22 acteurs n'ont plus montré grand chose en seconde période. Les Blues reviennent avec un bon résultat de Madrid où Eden Hazard a joué pendant 25 minutes, sans pouvoir montrer grand chose.

C’est la première fois que le Real Madrid affronte Chelsea en Champions League. La seule confrontation entre les deux clubs remonte à l’été 1998, en Supercoupe de l’UEFA. A l’époque les Blues s’étaient imposés 1-0.

Eden Hazard débute ce choc sur le banc, lui qui avait fait son grand retour dimanche dernier face au Betis Séville, en montant au jeu lors des 13 dernières minutes. Il espère jouer, et briller, face à ses anciennes couleurs, avec lesquelles, il avait notamment remporté, deux titres de champion d’Angleterre.

►►► À lire aussi : Eden Hazard : "Le Real doit aller à Chelsea pour gagner"

Le début de rencontre est assez équilibré. Pas de véritable danger pour les portiers jusqu’à la 10e minute. Mason Mount trouve Christian Pulisic. L’Américain offre un caviar à Timo Werner qui se retrouve seul devant Thibaut Courtois, à l’entrée du petit rectangle. Le superbe réflexe du gardien des Diables évite l’ouverture du score.

Chelsea s’installe dans le camp madrilène. Christian Pulisic fait le show dans la défense espagnole. Idéalement servi par Antonio Rüdiger, l’attaquant de Chelsea se balade dans l’arrière garde espagnole. Il dribble Courtois avant de placer le ballon entre deux défenseurs. C’est 0-1 pour les Blues. Une avance méritée, juste avant le quart d’heure.

La réaction du Real tombe à la 22e minute par l’incontournable Karim Benzema. L’attaquant français décoche une superbe frappe croisée, à l’entrée du grand rectangle. Une fusée qui vient s’écraser sur le côté du montant d’Edouard Mendy. Chelsea réagit via Ben Chilwell, qui arme un tir, qui frôle le poteau de Courtois. Les Blues ratent le break.

A la 29e minute superbe but de Karim Benzema. Le français récupère un centre au deuxième poteau, il contrôle de la tête avant d’envoyer une pêche dans le plafond du but d’Edouard Mendy. C’est la 71e réalisation du serial buteur en Champions League. Toni Kroos se montre encore deux fois dangereux devant le but de Chelsea. C’est 1-1 à la pause, un score logique après 45 minutes sous une pluie battante.

Pas grand-chose à se mettre sous la dent en début de seconde période. Les situations dangereuses sont rares. On notera la montée au jeu d’Eden Hazard à la 65e minute, pour remplacer Vinicius. C’est son premier match en Champions League depuis fin novembre. Les échanges sont assez équilibrés mais pas de véritables occasions de part et d’autre. L’action la plus dangereuse tombe à la 77e minute. Le coup franc cadré d’Hakim Ziyech est bien capté par Thibaut Courtois.

La fin de rencontre manque de rythme, est assez décevante, les deux équipes semblent se satisfaire de ce partage. Score final 1-1, un bon résultat forgé par les Blues, qui accueilleront les Merengue mercredi prochain dans leur stade de Stamford Bridge. Eden Hazard a joué 25 minutes, mais à l’image des autres acteurs il n’a pas montré grand-chose en seconde période. Mais il a terminé la rencontre sans souci physique, de bonne augure pour la fin du championnat et pour l'Euro qui arrive à grands pas.