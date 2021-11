Champions League : Le Real Madrid émerge difficilement face à un bon Shakhtar, le malaise Hazard se poursuit

Champions League : Real-Shakhtar, les Madrilènes sur la lancée du match aller ? (direct commenté 18h45) © AFP or licensors

En difficulté et poussé dans ses retranchements à certains moments, le Real Madrid a finalement difficilement pris le dessus sur le Shakhtar (2-1). Une victoire qui, comme souvent, porte le seau des deux anges gardiens madrilènes du moment, Vinicius et Karim Benzema. Mis sur orbite à deux reprises par la pépite brésilienne, Benzema a planté un nouveau doublé pour sortir la Maison Blanche de ce guêpier ukrainien. Une victoire acquise au forceps donc et qui a mis la lumière sur d’importantes carences défensives des Madrilènes, martyrisés par les déroutantes incartades du Shakhtar. Malgré une prestation assez moyenne, les hommes de Carlo Ancelotti assurent finalement l’essentiel. Et ce, sans Eden Hazard, encore coincé sur le banc.

Balayé dans les grandes largeurs au match aller (5-0), le Shakthar va-t-il tendre l’autre joue ? Cela y ressemble fortement, surtout dans un début de match à sens unique où le puissant TGV madrilène fond sans vergogne sur le but ukrainien. 5 minutes de jeu à peine et Modric s’offre déjà une balle de but après un superbe une-deux dans la surface avec Vasquez. Mais le jeune gardien Anatoliy Turbin semble ne pas vouloir daigner offrir de passe-droit au Ballon d’Or 2018 et s’interpose brillamment du poignet.

1000e but en Champions League pour le Real Madrid

Sonné, le Shakhtar tente de ressortir de son camp. Et à la surprise générale, la 1e occasion est quasiment la bonne. Inexplicablement oublié par la défense merengue, Alan Patrick s’avance et déclenche une lourde frappe des 25 mètres… qui s’écrase sur le poteau de Thibaut Courtois. Avertissement sans frais pour le Real… qui repart à l’abordage. Mis sous pression, Marlon prend l’eau, se loupe complètement et perd le cuir dans sa surface. Vinicius trouve Benzema qui plante le but le plus facile de sa carrière. C’est cruel pour le Shakhtar mais c’est 1-0 (14’). Pendant de longues minutes, le rythme retombe, le Real se contentant de tranquillement gérer son sujet. Jusqu’au moment où ce faux rythme lui est presque fatal. Mudryk trouve Fernando dans le dos des défenseurs madrilènes mais la reprise, en un temps, de l’attaquant ne fait qu’effleurer le cadre de Courtois.

Fernando égalise, le Real se met à douter

Mais ce Shakhtar a faim et ne se laisse pas faire. La 3e grosse occasion sera finalement la bonne. Long ballon en profondeur vers Tete qui remet en un temps de la poitrine (!!) pour Fernando. Frustré sur l’action précédente, le Brésilien canarde Courtois et égalise d’une frappe somptueuse, 1-1 ! (39’) Juste avant la mi-temps, le même Fernando s’offre un nouveau face-à face avec Courtois mais la pieuvre belge s’interpose d’un arrêt réflexe XXL. Rideau après 45 minutes compliquées pour le Real.

Benzema, l’homme à tout faire pour les Merengue

Malheureusement pour ce Shakhtar, si déroutant en 1e mi-temps, les grandes équipes comme Madrid n’ont parfois besoin que d’une seule occasion pour faire fêter le verrou adverse. Vinicius part dans ses dribbles et initie un mouvement collectif sensationnel. Il trouve Casemiro qui… lui remet d’une talonnade subtile. Toujours aussi altruiste, le Brésilien sollicite finalement Benzema en un temps, qui n’a plus qu’à conclure. Splendide, c’est 2-1 ! (60’) La suite ne change finalement plus grand-chose. Enfin à l’abri, le Real se fait encore quelques frayeurs mais parvient finalement à préserver sa maigre avance grâce à l’imprécision des Ukrainiens dans le dernier geste et à un impérial Thibaut Courtois, encore décisif dans les arrêts de jeu. Côté belge, le dernier suspense qui règne dans cette rencontre est de savoir combien de temps aura Eden Hazard pour se dégourdir les jambes. On déchante très vite. Alors que même Luka Jovic monte au jeu, Eden reste coincé sur le banc. Le malaise semble total...