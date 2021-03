Champions League : Le Real Madrid bat facilement l’Atalanta et file en 1/4

C’est dans un schéma un peu particulier que le Real Madrid commence la rencontre. En évoluant à 3 derrières, Zidane espère contrecarrer les plans de Gasperini. Pourtant, c’est bien l’Atalanta qui domine dans ce début de match. Dès la 3e minute de jeu Courtois doit déjà sortir une parade. Le Belge repousse bien la volée de Gosens. Ce sera à peu près tout ce que le gardien devra faire lors des 45 premières minutes.

Si l’Atalanta domine, les attaques sont stériles. Et le Real Madrid va petit à petit monter d’un cran dans la rencontre. Et finalement, c’est du côté Menrengue que le score va changer. Sur une mauvaise relance, Modric, qui est à la récupération, trouve Benzema. Le Français fait 1-0 et inscrit son 70e but en Ligue des Champions. L’Atalanta qui n’avait pas encore pris de but à l’extérieur dans la compétition va devoir en inscrire deux pour se qualifier.

1-0, c’est le score à la mi-temps, mais tout reste possible, tant l’Atalanta joue offensif.

Seulement, le Real a bien retenu la leçon. Vinicius (52e) va rapidement se procurer la première grosse occasion de la seconde période. Le Brésilien passe en revue toute la défense italienne, mais comme souvent, loupe sa conclusion.

Ce n’est que partie remise, lorsque quelques minutes plus tard, sur une nouvelle attaque de l’attaquant, Toloi l’accroche dans la surface. C’est penalty et c’est surtout 2-0, car Ramos se charge de transformer la sanction. Alors qu’il reste 30 minutes à jouer, on voit mal la qualification échapper aux locaux.

Pourtant l’Atalanta va continuer à y croire. Et sans un excellent Courtois, les Italiens auraient pu marquer plus qu’une fois. Le portier va tout d’abord se montrer décisif sur des occasions de Maehle (75e) et Zapata (76e) avant de s’incliner sur un coup franc de Muriel (83e).

A 2-1, le Real aurait pu trembler, mais Asensio va directement faire 3-1 (84e) et réduire à néant tous les espoirs de l’Atalanta. Le Real se qualifie pour le tour suivant. Une qualification qui fera du bien, car ça faisait trois ans que le Real Madrid n’avait plus disputé un ¼ de finale de Ligue des Champions.