Liverpool, battu lors du match aller (3-1), accueillent le Real Madrid ce mercredi soir pour le match retour de quart de finale de Champions League. Les Reds, incapables de tromper Thibaut Courtois, auteur de trois excellents arrêts, quittent la scène européenne. Les Madrilènes accèdent au dernier carré, ils seront opposés à Chelsea.

►►► À lire aussi : Champions League : Manchester City s’en sort face à Dortmund et file en ½ face au PSG

Les hommes de Jurgen Klopp, champions d'Europe en 2019, ont eu plusieurs occasions de faire douter les hommes de Zinedine Zidane mais ils sont tombés sur un portier belge en pleine forme, notamment en début de partie, le soir du 50e match de C1 pour Thibaut Courtois. Le gardien des Diables Rouges retrouvera son ancien club au tour suivant.

Dans le temple d'Anfield, à huis clos, la "Maison blanche" n'a pas flanché malgré les assauts de Mohamed Salah et sa bande. Les Madrilènes et leur capitaine Karim Benzema, encore muet comme à l'aller, ont fait le dos rond face aux assauts adverses et cela suffit pour leur ouvrir les portes du dernier carré, qui se tiendra les 27 et 28 avril puis les 4 et 5 mai. La finale est prévue le 29 mai au stade Atäturk, à Istanbul.