Champions League : Le Real Madrid, avec Hazard 64 minutes, se relance après avoir battu l'Inter

Les Madrilènes ont mené 2-0 dans ce match grâce aux buts de Karim Benzema (25e) et Sergio Ramos (33e). Privé de sa figure de proue Romelu Lukaku , blessé, l’Inter a bien réagi et est revenu au score grâce à Lautaro Martinez (35e) et Ivan Perisic (68e) mais un but de Rodrygo (80e) à dix minutes du terme a finalement condamné les Italiens.

L’ouverture n’est qu’une question de minutes. Sous pression, Hakimi s’arrache pour éviter une sortie mais lance Benzema en profondeur. Le Français dribble Handanovic et fait 1-0 dans le plus grand des calmes (25e).

Les combinaisons du Real Madrid sont rapides, justes et le bloc interiste peine à les contrer. Il faut attendre les premiers déchets techniques madrilènes pour voir l’Inter sortir de sa coquille. Très rapides en contre, les hommes d’ Antonio Conte vont se créer trois occasions coup sur coup avec un coup de tête sur la barre de Barella (10e) , un arrêt de Courtois face à Lautaro Martinez (10e) et une frappe près du poteau de Vidal (14e).

Dans le petit stade de Valdebebas, le Real Madrid prend le jeu à son compte et écrase l’Inter dans sa moitié de terrain. Eden Hazard est protagoniste dès la 3e minute. Le Diable rouge récupère un ballon errant et sert Asensio en retrait. Il faut une superbe claquette de Handanovic pour priver Hazard d’un premier assist cette saison.

On assiste alors à un moment de flottement dans cette rencontre et l’Inter profite de cette torpeur pour faire mouche. Un long ballon en avant trouve Lautaro Martinez qui dévie de la tête pour Ivan Perisic. L’ancien attaquant du Bayern, jusque-là très discret, décoche une frappe croisée imparable pour Courtois et fait 2-2 (68e).

Le Real Madrid ne fait pas grand-chose pour emballer la rencontre et le temps semble venu pour les premiers changements. Impacté par les difficultés des siens et logiquement fatigué, Eden Hazard cède sa place à Vinicius sans avoir pu s’illustrer depuis le retour des vestiaires (64e). Asensio en fait de même pour Rodrygo.

Changements gagnants pour Zidane

Rodrygo - © PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

L'Inter prend confiance et profite des pertes de balle Madrilènes pour se créer deux occasions avec Lautaro Martinez (73e) et Perisic (76e). Imprécis, les deux hommes laissent passer leur chance… et dans ces cas-là, le Real Madrid est toujours là pour en profiter.

Le but de la victoire madrilène vient 100% du banc. Vinicius déborde flanc gauche et centre fort vers le deuxième poteau pour Rodrygo. La frappe de l’ailier brésilien est parfaite et ne concède aucune réplique (80e). C’est 3-2 pour le Real Madrid qui se sort d’une situation délicate et fait un pas très important dans la course à la qualification. Maladroit par moments, l’Inter devra lui attendre le 25 novembre pour avoir sa revanche à San Siro.