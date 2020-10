Champions League : le Real Madrid, auteur d'une 1ère catastrophique, perd contre le Shakhtar

Une première mi-temps ratée

Avec une équipe fortement remaniée pour préserver ses joueurs en vue du Classico, le Real Madrid se cherche dans cette première mi-temps. Si les hommes de Zidane frappent en premier (4e Asensio), le Shakhtar rentre dans ce match et au quart d’heure se procure la plus belle occasion de ce début de rencontre. Sans un excellent Thibaut Courtois, Marlos fait 0-1.

Ce n’est que partie remise. Car dès la 29e minute de jeu, le Real Madrid va littéralement sombrer. C’est tout d’abord Tetê qui va faire trembler les filets en premier. Ce n’est pas vraiment une surprise de voir les Ukrainiens ouvrir le score tant les Madrilènes semblent mous.

Si à 0-1, on pense que le Real va commencer à se montrer, c’est tout l’effet inverse qui va se produire. Car à la 33e, Varane marque contre son camp. Les visiteurs percutent sur la droite et Tetê place un bon tir croisé du gauche, Courtois repousse mais Dentinho suit et Varane pousser le ballon dans la cage madrilène.

Le Real croule complètement. La Casa Blanca n’y arrive pas et va même en prendre un 3e avant la pause. Tetê, qui réalise un match plein, talonne dans sa course pour redonner à Solomon qui marque d’un tir à ras de terre.

D’après Opta, la dernière fois que le Real a encaissé trois buts en première période d’un match de Ligue des Champions c’était en septembre 2005 à Lyon. C’est également une première pour les Merengue à domicile dans la compétition depuis février 2000 contre le Bayern Munich.

A 0-3, nul doute que le discours de Zidane va se faire entendre dans tout le stade à la mi-temps. Car au retour des vestiaires, Benzema fait son entrée au jeu à la place de Rodrygo.