Champions League : le PSG perd mais prend sa revanche sur le tenant du titre Munichois et file en 1/2

Après une petite période de rodage, le Bayern prend petit à petit le dessus dans cette rencontre, met le pied sur le ballon mais ne se montre pas vraiment dangereux. Les Bavarois envoient des petites alertes peu avant la demi-heure de jeu, mais leur domination reste stérile.

Ensuite, le PSG inverse la tendance et passe tout près de l’ouverture du score. Neymar, particulièrement en forme ce mardi soir, trouve notamment la transversale et le poteau. Et c’est dans ce temps (très) fort de Paris que le Bayern ouvre la marque. Choupo-Moting, ancien de la maison, trompe Navas et transforme la seule occasion cadrée des Munichois en but. 0-1, on assiste un peu au scénario inverse du match aller.

Les deux équipes remontent avec de très bonnes intentions sur la pelouse après la pause. Le Bayern joue haut, mais le PSG est solide.

Paris se procure une énorme occasion à la 53e minute mais Neymar ne parvient pas à couper la trajectoire et le ballon s’échappe.

Les offensifs parisiens continuent à se mettre en évidence alors que les défenseurs des mêmes couleurs résistent tant bien que mal. Tout le monde fait le boulot et s’arrache du côté du club français.

Coman gaspille encore juste avant la 70e minute… Le Bayern doit absolument soigner sa finition et se montrer plus réaliste s’il souhaite poursuivre sa route dans la compétition.

À la 78e, un but de Kylian Mbappé est annulé en raison d’un hors-jeu. Mais les contre-attaques du PSG sont de plus en plus dangereuses, les joueurs bavarois en ont plein les jambes.

Les dix dernières minutes de jeu vont être irrespirables pour les 22 acteurs et leurs supporters. Il n’y en a plus que pour le Bayern en cette fin de match. Occasion après occasion, le PSG s’en sort. Impossible de ne pas penser à l’énorme manque laissé par Robert Lewandowski dans pareil moment…

Et assez logiquement ce soir, c’est le PSG qui se qualifie. En demies, ce sera soit Manchester City, soit Dortmund. Le Bayern Munich, tenant du titre, quitte la compétition et peut désormais se concentrer pleinement sur la Bundesliga, sans doute à son plus grand désarroi.