Champions League : le PSG manque le hold-up à Leipzig après 20 minutes initiales de sommeil profond

Le Paris Saint-Germain a bien failli frustrer Leipzig mercredi soir en Allemagne lors de la 4e journée du groupe A de Ligue des Champions. Alors que City s’est joué du Club de Bruges dans l’autre rencontre du groupe, les Parisiens sont passés tout près de la victoire sur la pelouse allemand mais se sont fait rejoindre sur penalty dans les arrêts de jeu. Un partage qui reste tout de même en travers de la gorge de Leipzig, nettement plus entreprenant que les Parisiens.

L’équipe de Mauricio Pochettino, notamment privée de Lionel Messi et Marco Verratti, a réalisé un début de rencontre cauchemardesque. Débordé de toute part par des Allemands enthousiastes, le PSG a peiné à garder la tête hors de l’eau lors des 20 premières minutes.

Leipzig a profité de cette léthargie initiale pour ouvrir la maque après 8 minutes via Christopher Nkunku. Déchaîné, l’ancien produit du centre de formation parisien a semé la panique dans le rectangle français quelques minutes plus tard et permis à André Silva de décrocher un penalty.

Le Portugais s’est cependant privé de donner un coup de massue aux Parisiens en se faisant stopper par un tout grand Gianluigi Donnarumma (12e). Le portier italien du PSG était une nouvelle fois épargné quelques minutes plus tard par ce diable de Nkunku (18e).

Les sueurs froides des parisiens ont fini par être épongées à la 21e minute. Après mouvement en triangle avec Kylian Mbappé, Georginio Wijnaldum s’est offert son premier but de la soirée pour égaliser contre le cours du jeu.

Le Néerlandais, sauveur d’un soir, s’est même offert un doublé de la tête en fin de mi-temps (39e) pour frustrer ultérieurement des Allemands dominateurs.

Sous pression en deuxième période, le Paris Saint-Germain a joué la carte du contre. Maladroits ou stoppés par Gulacsi, Mbappé, Neymar & Cie. ont gaspillé quelques belles opportunités alors que Leipzig s’empalait sur une défense de marbre. On pensait alors le PSG en mesure d’arracher la victoire mais une faute de Kimpembe dans le rectangle a offert une nouvelle opportunité à Leipzig aux 11 mètres. C’est cette fois-ci Dominik Szoboszlai qui s’est chargé du penalty. Auteur d’une exécution exemplaire, le Hongrois a ainsi rétabli l’égalité et fixé le score définitivement à 2-2.

Au classement, le PSG (8 pts) perd sa première place au profit de Manchester City (9 pts). Bruges est 3e avec 4 unités, devant Leipzig (1 pt)/