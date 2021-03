Champions League : le PSG élimine un Barça trop peu réaliste et s’offre une place en quarts

Cette fois, il n’y a pas eu de miracle pour le Barça face au PSG, 1-1. Quatre années après la célèbre remontada, Barcelone est éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Après une première mi-temps très impressionnante où ils n’ont pas pu convertir suffisamment d’occasions, les Blaugranas ne sont pas parvenus à se montrer assez réalistes pour espérer inverser la situation du match aller (défaite 1-4 au Camp nou). L’un des tournants du match est sans aucun doute le penalty manqué par Lionel Messi juste avant la pause alors qu’il avait inscrit un superbe but quelques minutes plus tôt. Avant cela, Kylian Mbappé avait lui ouvert le score sur un penalty généreux accordé par l’arbitre. Keylor Navas a été très impressionnant durant cette rencontre, il a évité pas mal de sueurs froides à Paris.

Après Ronaldo et la Juve, c’est Messi et le Barça qui disent au revoir à l’Europe. La Ligue des Champions est orpheline de deux de ses plus grands monstres des dernières décennies. Ils ne seront pas présents en quarts simultanément pour la première fois depuis la saison 2004-2005...