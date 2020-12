Champions League : le PSG domine Basaksehir, festival de Neymar, record de précocité pour Mbappé

Le Paris Saint-Germain s’est emparé de la première place du groupe H mercredi soir grâce à son succès 5-1 face à l’Istanbul Basaksehir lors d’une rencontre jouée en deux temps suite aux accusations de racisme envers le corps arbitral.

Interrompu après 13 minutes de jeu mardi, ce match entre Français et Turcs a pu reprendre ce mercredi sur le coup de 18h55 après l’action des joueurs et arbitres qui ont mis un genou à terre et endossé des t-shirts appelant à lutter contre le racisme.

C’est ensuite Neymar qui a pris les devants de la scène dans cette rencontre en s’offrant rapidement un but splendide (21e) avant de faire 2-0 (38e). Le Brésilien s’est ensuite procuré un penalty que Kylian Mbappé a transformé pour ouvrir son compteur but dans la compétition cette saison (42e).

Le Français a ainsi signé son 20e but de sa carrière en Ligue des Champions et est donc devenu le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre cette barre symbolique dans la compétition à 21 ans et 11 mois. Il a ainsi battu le précédent record de Lionel Messi (22 ans et 8 mois).

En deuxième période, des Parisiens amplement dominateurs ont planté un 4e but via une frappe puissante de Neymar (50e), auteur d’un triplé, puis un 5e via Kylian Mbappé (62e). Mehmet Topal s’était entre-temps chargé de sauver l’honneur turc à la 57e.

Au classement, Paris termine donc premier de son groupe avec 12 points comme Leipzig. Manchester United, battu par les Allemands mardi, est 3e avec 9 points tandis que Basaksehir est dernier avec 3 unités.

