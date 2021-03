Champions League : le FC Porto élimine la Juventus au terme d’un match fou et rejoint les quarts

Porto a réussi un exploit en éliminant la Juventus en huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mardi soir malgré une défaite 3-2. Si avant la rencontre, les Portugais possédaient un petit avantage en ayant remporté le match aller 2-1, les choses se sont compliquées pour eux en deuxième période. À la 63e minute, on ne pariait plus sur les Portugais, menés 2-1 et réduits à dix. Le match s’est ensuite joué aux prolongations. Les vaillants joueurs du FC Porto sont allés chercher leur qualification avec les tripes avec un nouveau but d’Oliveira. Le but du 3-2 d'Adrien Rabiot n’y changera rien. Avec un score de 4-4 sur les deux rencontres, les deux buts inscrits à l’extérieur par Porto lui permettent de poursuivre l’aventure européenne.

Le résumé de la rencontre

La première mi-temps, relativement équilibrée est légèrement à l’avantage de l’équipe portugaise qui bénéficie d’un penalty généreux peu avant la vingtième minute de jeu. Sergio Oliveira le converti et les choses se compliquent dans la course à la qualification pour la Vieille Dame qui se voit obligée de planter un minimum de deux buts. Mais elle n'y parvient pas en première période.

Par contre, la pause fait du bien aux hommes d’Andrea Pirlo qui affichent directement une autre attitude. Ce qui se concrétise rapidement par une égalisation signée par Chiesa, intelligemment servi par Cristiano Ronaldo, 1-1. Le suspens est relancé.

Quelques minutes après l’égalisation de la Juventus de Turin, et alors que cette dernière prenait l’ascendant dans la rencontre, Porto est réduit à dix. Mehdi Taremi prend une deuxième carte jaune stupide en raison d’un dégagement après le coup de sifflet de l’arbitre. On sent que la rencontre tourne quelque peu en faveur de la Juve, les choses se compliquent en tout cas fortement pour Porto.

Cela se confirme peu après l’heure de jeu. Federico Chiesa trompe Marchesin de la tête. Son doublé remet les deux équipes à égalité sur les deux rencontres. Si le score n’évolue pas on se dirige vers les prolongations. Mais tout est encore possible.

En prolongations, rien à signaler dans le premier quart d’heure.

Par contre, Porto débloque la situation à la 115e avec un coup franc à ras de terre signé Sergio Oliveira, avec plusieurs erreurs individuelles côté Turinois.

Dans la foulée, Adrien Rabiot rend l’avantage dans cette rencontre à ses couleurs, pour faire 4-4 sur l’ensemble des deux matches, avantage aux Portugais avec deux buts inscrits à l’extérieur. Et c’est cet élément qui fait la différence en fin de rencontre et qui qualifie l’équipe portugaise. Ronaldo et compagnie sont sortis de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale.