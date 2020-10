Champions League : Le FC Bruges victorieux au Zenit dans les arrêts de jeu

A la reprise, le Zenit prit davantage d'initiatives en profondeur et tenta d'accélérer. S'en suivit plusieurs actions : un tir non cadré de Driussi (48e), une intervention indispensable de Ricca devant Azmoun (59e) ou encore une tête puissante de l'Iranien qui manqua encore le cadre (60e).

Le choix d' Ethan Horvath , Fede Ricca et Charles De Ketelaere comme titulaires ne désorganisa pas le bon équilibre du onze brugeois. Le Zenit fut incapable de trouver des solutions en attaque en première mi-temps. Au fil des minutes, le Club prit confiance sans toutefois appuyer ses actions. Saint-Petersbourg laissait visiblement venir espérant ainsi disposer de plus d'espace pour repartir en contre.

Dans un stade Krestovski qui était rempli de spectateurs à environ un tiers de sa capacité, Philippe Clement était contraint de remplacer Simon Mignolet , Odilon Kossounou et Michael Krmencik tous trois testés positifs au coronavirus et absents . Simon Deli manquait aussi à l'appel en raison de sa suspension.

Dzyuba et Vanaken - © ALEXANDER GALPERIN - BELGA

Calme et solidaire, le Club trouva l'ouverture un peu contre le cours du jeu. Dennis mettait fin à un cafouillage dans le petit rectangle russe (0-1, 63e), après deux tirs contrés de De Ketelaere alors que le ballon avait failli quitter les limites du terrain.

N'ayant plus d'autre choix, le Zénith repartit de l'avant. Karavaev manqua une première très belle possibilité (65e), imité cinq minutes plus tard par Driussi seul face au but. Mais ce ne fut que partie remise. Une superbe frappe tendue de Lovren, esseulé à 25 mètres, expédiait le ballon sur le poteau brugeois avant de ricocher sur le dos de l'infortuné Horvath et de finir sa course au fond des filets (1-1, 74e).

>>>> LIRE AUSSI : Champions League : à travers ses secrets et ses anecdotes

Le substitut de Mignolet se reprenait en sauvant une déviation de Dzyuba (79e) et un envoi de Wendel détourné par Rits (89e). Alors que la partage se dessinait, Bruges mettait à profit un ultime contre dans le temps additionnel via De Ketelaere (1-2, 90e+3).

Le Club de Bruges devient la première équipe belge à ne pas rentrer bredouille de son déplacement dans l'ancienne capitale des tsars. Le Zenit restait sur sept succès sur sa pelouse face à des formations belges. Bruges, qui avec 3 points en compte déjà autant que la saison dernière après six rencontres, jouera son 2e match de Ligue des Champions dès mercredi prochain (28 octobre à 21h00) à domicile face à la Lazio Rome, qui s'est imposé 3-1 face au Borussia Dortmund, avec Thomas Meunier et Axel Witsel durant nonante minutes, un peu plus tard dans la soirée.