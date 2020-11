Champions League : Le FC Bruges reçoit Dortmund et ses Belges (LIVE commenté 21H)

Le Club de Bruges, qui partage la tête du groupe F de la Ligue des Champions, va tenter de continuer son beau parcours européen mercredi lors de la réception du Borussia Dortmund (21h00) et de ses trois Diables Rouges Thorgan Hazard, Axel Witsel et Thomas Meunier, ancien de la maison brugeoise. Le match sera à suivre en direct commenté et audio.

Les Brugeois devront malgré montrer un tout autre visage que celui affiché samedi contre Malines (2-2). Philippe Clement n'a pas manqué de fustiger ses troupes, coupables d'un relâchement qui leur a coûté la victoire. La défense de brugeoise devra en tout cas se montrer vigilante car Erling Haaland a compilé 8 buts et 3 assists en 9 apparitions avec le BVB cette saison. Le Norvégien, sous le maillot de Salzbourg, avait été le bourreau du KRC Genk la saison dernière avec quatre roses en deux matches.

Ce duel sera aussi l'occasion pour Meunier de fouler à nouveau la pelouse du Jan Breydel, où il a évolué entre 2011 et 2016. Le latéral droit était déjà revenu dans la Venise du Nord la saison dernière lorsqu'il portait encore les couleurs du PSG. Outre Meunier, Axel Witsel et Thorgan Hazard devraient aussi être de la partie chez les Borussen.

Les Brugeois, qui partagent la tête du groupe avec la Lazio (4 pts) après une victoire au Zénith Saint-Pétersbourg (1-2) et un partage contre les Romains (1-1), pourraient faire une très belle opération comptable en cas de résultat positif.