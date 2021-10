Bruges n’a pas réussi à confirmer son bon début de Ligue des Champions et a coulé face à une équipe de Manchester City un cran au-dessus (1-5). Cancelo, Mahrez par deux fois, Walker et Palmer sont les buteurs côté Cityzen, Vanaken a sauvé l’honneur pour les Brugeois.

Les Cityzens mettent d’emblée la pression sur la défense brugeoise et le danger est omniprésent dans le rectangle des Blauw en Zwart. City pense même ouvrir la marque à la 13e par Rodri suite à un coup franc de De Bruyne bien remisé par Laporte mais l’Espagnol était hors-jeu.

Une minute plus tard, Foden file dans le dos de la défense. Hendry vient bien le gêner et la frappe de l’Anglais finit dans le filet latéral de Mignolet.

Les Blauw en Zwart plient et finissent par rompre. Trouvé dans le dos de la défense par Foden, Cancelo contrôle de la poitrine et conclut de l’extérieur entre les jambes de Mignolet (30e).

Mis en difficulté par la qualité technique et le jeu court des Skyblues, Bruges défend bas et tente de repartir en contre-attaque mais manque de précision pour inquiéter les Anglais.

Les choses se compliquent encore à la 42e quand Nsoki accroche Mahrez dans le rectangle et offre un penalty à Manchester City. L’international algérien se fait justice lui-même en prenant Mignolet à contrepied. Mahrez devient ainsi l’Algérien ayant marqué le plus de buts en Ligue des Champions en dépassant un certain Rabah Madjer.

Mahrez se crée encore une belle occasion dans le temps additionnel après une belle action avec De Bruyne et Foden mais la frappe de l’Algérien est trop centrale.

Au retour des vestiaires le match conserve la même physionomie et City continue de mettre la pression sur la défense brugeoise.

De Bruyne trouve Walker dans le rectangle. Le défenseur anglais croise sa frappe et trompe Simon Mignolet pour faire 0-3 (53e).

Le calvaire se poursuit et le jeune Cole Palmer fait 0-4 depuis l’entrée du grand rectangle d’une belle frappe enroulée (67e).

Bruges se crée enfin une occasion à la 78e sur une tête de De Ketelaere bien repoussée par Ederson.

Quelques minutes plus tard, les Blauw en Zwart sauvent l’honneur. Un centre de Van der Brempt dévié par Vormer atterrit dans les pieds de Vanaken. Le Diable Rouge reprend en un temps et trompe Ederson au premier poteau (81e).

Fernandinho lance Mahrez dans la profondeur. L’Algérien, plein de sang-froid, trompe Mignolet dans le plafond (84e).

La fin de match devient folle et Bas Dost passe proche du 2-5 en coupant un centre de Vanaken au premier poteau mais ça passe à côté (86e).

Le score ne bougera plus et Bruges doit s’incliner face à une équipe de Manchester City largement plus forte. Les Brugeois comptent désormais 4 points sur 9 en Ligue des Champions.

