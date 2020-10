Champions League : le FC Bruges débute au Zenit (LIVE audio et commenté 18H55)

Littéralement, être à son Zenith (qui s’écrit ici avec le "H" final), signifie être à l’apogée de sa gloire. Cela colle bien à des Brugeois qui, après avoir musardé en chemin, ont retrouvé un niveau de jeu qui colle davantage à la qualité de leur noyau.

Les défaites face à l’Antwerp (en finale de la Coupe), Charleroi et le Beerschot ne sont plus qu’un lointain souvenir gommé par cinq victoires de suite et un partage au Standard. Et encore, à peu de chose près (en clair, un penalty discutable et discuté) le Club signait un sixième succès de rang.

C’est donc en confiance, que les hommes de Philippe Clement se rendent à Saint-Petersbourg. Une confiance toutefois écornée par les défections de Mignolet, Kossounou et Krmencik. Les trois joueurs sont touchés par le Covid.

Kossounou montait en puissance ces derniers temps, Krmencik était devenu titulaire. Mais c’est surtout l’absence de Simon Mignolet qui risque de peser bien lourd. Son envergure, sa gestion des événements, son aura, et ses qualités propres de gardien pèsent bien plus lourd que celles de celui qui le remplacera ce mardi : l’Américain Ethan Horvath.

Malgré cela, le Club de Bruges veut et doit nourrir l’ambition de faire aussi bien que la saison dernière. Le Club était sorti d’un groupe plus relevé constitué par ailleurs du PSG, du Real et de Galatasaray. Certes, les Brugeois avaient buté en 16e de finale de l’Europa League sur Manchester United.

Mais de cette campagne, on retient surtout qu’ils ont mené 0-2 au Real Madrid et qu’ils auraient pu ramener un point du PSG si Diagne n’avait pas raté un penalty qu’il ne devait même pas tirer… Cette saison, dans un groupe qui renseigne par ailleurs la Lazio et le Borussia, les Flandriens se satisferaient volontiers d’un tel parcours.

Le Zenit, un ancien vainqueur de la Coupe UEFA

Bruges n’a joué qu’une fois face au Zenit. C’était en 1987. Ils s‘étaient imposés 5-0 à Bruges après avoir subi une défaite 2-0 à Saint-Petersbourg. C’était à l’époque où les Russes jouaient dans ce petit mais magnifique stade Petrovski basé au centre-ville.

Depuis les temps ont changé. Le club s’est bâti un nouveau stade sous forme de soucoupe volante basé tout près du Golfe de Finlande. Ce stade hypermoderne créé en 2017 peut accueillir 68.000 spectateurs. Cette enceinte dit tout de la puissance financière d’une équipe qui est en tête du championnat russe et qui est capable chaque année de garder ses stars comme l’attaquant Dzyuba, Malcolm, Barrios ou Douglas Santos par exemple. Le Zenit a remporté la Coupe UEFA en 2008. Ce n’est pas un grand d’Europe. Mais une équipe dont Bruges doit absolument se méfier.