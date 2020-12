Champions League : Le Club de Bruges corrige le Zenit 3-0 et ira "au pire" en Europa League

Une victoire du FC Bruges, qui pourra se rendre en Italie libéré, serait donc synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Champions League... Le Borussia Dortmund, en tête avec dix points, est lui d'ores et déjà qualifié.

Lors de la dernière rencontre de la phase de groupes, les Brugeois se déplaceront mardi prochain à Rome pour y affronter la Lazio, qui a tenu en échec (1-1) le Borussia Dortmund ce mercredi soir et qui pointe à la deuxième du Groupe F avec neuf points, soit deux de plus que le club belge.

Charles De Ketelaere (33' 1-0), Hans Vanaken (58' 2-0 sur penalty) et Noa Lang (73' 3-0) sont les buteurs de la soirée côté brugeois.

Vainqueurs 1-2 en Russie le 20 octobre dernier lors de leur entrée en lice en C1, les Blauw & Zwart sont désormais assurés de passer l'hiver européens : avec sept points, ils pointent à la troisième place du Groupe F avec six points d'avance sur le Zenit, condamné à terminer en dernière position.

Le Club de Bruges a largement battu le Zenit Saint-Petersbourg (3-0), ce mercredi, lors de la cinquième et avant-dernière journée de la phase de poules de la Champions League. Cela faisait quinze ans que les Brugeois ne s'étaient plus imposés à domicile dans cette compétition !

Un match à sens unique qui aurait pu ne pas l'être...

Charles De Ketelaere - © BRUNO FAHY - BELGA

Après un début de match assez timide des deux équipes, le Zenit pense prendre l'avantage via Sardar Azmoun après 24 minutes... Mais une position de hors-jeu d'Aleksandr Erokhin au départ de la phase en décide autrement.

Les Brugeois sont toutefois bien dans le match, et peu après la demi-heure, un ballon mal dégagé par la défense russe atterrit dans les pieds de Charles De Ketelaere. Le Golden Boy de 19 ans ouvre son pied gauche, sa frappe puissante ne laisse aucune chance à Mikhail Kerzhakov et place le Club de Bruges aux commandes (33' 1-0). Il s'agit déjà de son deuxième but en Champions League cette saison.

En début de seconde période, un nouveau but du Zenit est annulé en raison d'une faute de main de Daler Kuzyaev, qui s'était aidé du bras pour pousser au fond du but un ballon mal repoussé par Simon Mignolet (47').

Peu avant l'heure de jeu, le Club de Bruges hérite d'un penalty pour une faute aussi flagrante qu'inutile de Daler Kuzyaev sur Charles De Ketelaere, dos au but dans le grand rectangle.

Dans la foulée, Hans Vanaken prend parfaitement Mikhail Kerzhakov à contre-pied et donne deux buts d'avance au Club de Bruges (58' 2-0).

Très à l'aise et extrêmement réalistes, les hommes de Philippe Clement en remettent une couche à un quart d'heure du terme via Noah Lang, auteur d'un joli but à la hauteur de sa très bonne prestation (73' 3-0). C'est tout simplement le premier goal du jeune Néerlandais en Champions League !

Rarement inquiétés par des Russes en perte de vitesse depuis plusieurs semaines, les Brugeois sont désormais assurés de se qualifier "au moins" pour les seizièmes de finale de l'Europa League. Car pour rejoindre les huitièmes de finale de la Champions League, il faudra aller battre la Lazio à Rome...