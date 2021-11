Avec encore un but spectaculaire de Robert Lewandowski, le Bayern s'est définitivement assuré mardi la première place du groupe E de Ligue des champions en s'imposant 2-1 sous la neige à Kiev. Dans l'autre rencontre de 18h45, Cristiano Ronaldo a encore enclenché le mode sauveur pour montrer la voie à Manchester United face à Villareal et qualifier l'équipe pour la suite de la compétition. Buteur à la 78e minute il a offert une bouffée d'oxygène aux Mancuniens avant que Jadon Sancho ne double la mise en toute fin de rencontre, remportée 0-2.

Lewandowski mode Ballon d'or

Le Polonais, auteur d'un retourné acrobatique victorieux (1-0, 14e), conforte sa place de meilleur buteur de la compétition avec neuf buts en cinq rencontres. Kingsley Coman a doublé la mise (2-0, 42e).

En deuxième période, face à une défense bavaroise totalement expérimentale aux trois-quarts française (Davies, Pavard, Nianzou Kouassi, Sarr) Denys Garmash a marqué le premier but du Dynamo Kiev cette saison en Ligue des champions (2-1, 70e).

Robert Lewandowski, en course pour le Ballon d'Or qui sera décerné lundi, a marqué à chacun de ses neuf derniers matches de Ligue des champions.

Cette saison, il a déjà marqué 30 fois en 25 matches, toutes compétitions confondues avec le Bayern (25 buts/19 matches) et la sélection polonaise (5 buts/6 matches).

Une première sans Solskjaer, Ronaldo à la rescousse

Les Mancuniens s'en sont remis, comme souvent cette saison, à Cristiano Ronaldo (78e) dans le dernier quart d'heure pour se défaire de l'équipe d'Unai Emery, qui avait jusque-là dominé les débats.

Libérés, les Red Devils ont ensuite assuré leur succès sur un contre conclu par le premier but dans la compétition de Jadon Sancho (90e), et sont assurés de rester en tête du groupe F (10 points) à l'issue de cette journée. Une victoire bonne pour le moral après une semaine compliqué et le départ d'Ole Gunnar Solskjaer.