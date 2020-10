Champions League : le Barça remporte le choc face à la Juventus, Man Utd éclate Leipzig

Le choc du groupe G de Ligue des Champions entre la Juventus et le FC Barcelone a été remporté par les Catalans 0-2 mercredi soir à Turin. Sans Cristiano Ronaldo, toujours positif au Covid-19, les champions d’Italie ne sont pas parvenus à déjouer les plans de Lionel Messi et sa bande.

Le premier but de la rencontre est tombé à la 14e minute sur une frappe déviée d’Ousmane Dembele pour concrétiser un premier quart d’heure de jeu menée tambour battant par le Barça.

Les Catalans – qui avaient frappé le poteau après 2 minutes via Griezmann – ont ensuite laissé l’initiative à la Juventus. Les Turinois ont bien fait circuler le ballon mais manqué de jugeote devant le but où ils ont tergiversé au moment de la dernière passe.



Trois buts annulés pour hors-jeu à Morata

S’ils sont parvenus à se faire annuler deux buts pour deux hors-jeu d’Alvaro Morata, les Italiens ont également laissé des espaces au Barça en contre.

Messi, Griezmann et Dembele s’y sont engouffrés plusieurs fois mais ont manqué de précision (23e) ou buté sur Szczesny (35e).

Au retour des vestiaires, le Barça s’est montré plus autoritaire en multipliant les combinaisons rapides mais peu concrètes.

C’est donc la Juventus qui est passée le plus près d’égaliser. Surpris une nouvelle fois en position de hors-jeu, Morata s’est une nouvelle fois vu annuler un but (55e) et a perdu confiance au fil des minutes. L’exclusion de Merih Demiral (2 jaunes) n’a rien arrangé (86e).

En fin de match, Lionel Messi a bénéficié d’un penalty pour une faute sur Ansu Fati et s’est chargé de planter son 637e but en faveur du Barça pour faire 0-2 (90e).

Au classement, Barcelone signe le 6 sur 6 et compte trois longueurs sur la Juventus et cinq sur Dynamo Kiev et Ferencvaros, auteurs d’un partage 2-2.