Champions League : la réforme entérinée ce lundi ?

Si la compétition conserve 36 équipes, avec cette nouvelle formule, on fait la part belle aux plus grandes équipes européennes. Les quatre grands championnats (Espagne, Angleterre, Allemagne et Italie) conservent quatre qualifiés d’office. La France, actuellement 5e nation au ranking, aura trois places assurées. Tandis que les vainqueurs de la C1 et de l’Europa League de la saison précédente seront automatiquement qualifiés. Pour le reste, il faudra encore attendre.

Fini aussi les groupes de quatre avec six matches en aller-retour. Place à quatre chapeaux de neuf équipes pour déterminer les affrontements et à 10 matches par équipe (cinq à domicile et cinq à l’extérieur). Au lieu d’avoir 16 matches par journée, on passe à 18, ce qui fait un total de 180 rencontres de poules contre 96 actuellement.

Ensuite, pour avoir accès au 1/8e, les huit meilleurs sont qualifiés d’office. Les équipes classées entre la 9e et la 24e place passe par un barrage en aller-retour pour se qualifier.

Si actuellement, il faut 13 matches pour remporter la C1 (on oublie les barrages avant les poules), avec la nouvelle formule, il faudra 17 ou 19 matches pour soulever le trophée. On le voit, la volonté est d’avoir plus d’affrontements entre grandes équipes. Et qui dit plus d’affrontements, dit aussi plus grand manne financière en ce qui concerne les droits télé.