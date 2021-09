Champions League : l’UEFA force l’Ajax Amsterdam à modifier son maillot hommage à Bob Marley

L’Ajax d’Amsterdam a été contraint par l’UEFA de modifier son maillot hommage à Bob Marley. Une tunique prévue principalement les matches de Champions League.



Maillot noir, bande verte, jaune et rouge mais surtout trois petits oiseaux (référence au titre Three Little Birds de l’artiste). Et ce sont ces volatiles qui cristallisent les reproches de l’UEFA. Ils ont d’ailleurs disparu de la version portée le week-end dernier par l’Ajax en championnat. Le site ajaxlife.nl a mené l’enquête. Et a obtenu une explication. "L’UEFA ne le considère pas comme une expression du logo du club, du logo du sponsor ou du sponsor de la manche. Les autres expressions ne sont pas autorisées".



Résultat, les trois oiseaux se sont envolés. Et même si ce maillot peut toujours être porté en Eredivisie, ce n’était pas son but premier.



Quel lien entre Bob Marley et l’Ajax ?



Pour les non-initiés, le lien entre la légende du reggae et le club d’Amsterdam n’est pas évident. Il existe bel et bien et se focalise, vous l’aurez compris, autour de la chanson "Three Little Birds". Un titre devenu l’un des hymnes des supporters ajacides par un heureux hasard.



Un jour d’été en 2008, l’Ajax affronte Cardiff City en amical. Le match se termine par un triste 0-0 mais le match marque l’histoire amstellodamoise. L’après-match en fait. Les fans de l’Ajax sont priés de rester dans le stade et pour les "occuper", le speaker gallois balance des disques. Three Little Birds est le premier d’entre eux. Les paroles sont reprises en chœur par les supporters. Le titre est adopté.



13 ans plus tard, l’Ajax a voulu concrétiser ce lien avec un maillot hommage et trois petits oiseaux brodés. La tunique noire, à peine dévoilée, avait fait sensation. Le succès a été tellement important que tous les exemplaires ont été vendus en quelques heures. Le réglementarisme de l’UEFA est venu assombrir cette belle histoire.