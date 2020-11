Champions League : L'inévitable Giroud crucifie Rennes et qualifie Chelsea, Doku joue 86 minutes

L'inextinguible phoenix qui renait sans cesse de ses cendres. Coltiné au banc de touche à Chelsea depuis le début de saison et à nouveau remplaçant ce mardi soir face à Rennes en Ligue des Champions, Olivier Giroud a profité de la minuscule fenêtre de tir que lui octroyait Frank Lampard pour à nouveau se montrer décisif.

Monté au jeu à la 69e minute, le Français a profité d'une fin de match débridée pour donner la victoire à Chelsea et ainsi qualifier les Blues pour les 8e de finale (1-2). Au préalable, Guirassy avait répondu, de la tête sur corner, au bout d'ouverture de Hudson-Odoi en première mi-temps. On notera au passage que Jérémy Doku a disputé 86 minutes de la rencontre pour les Bretons. Avec 3 victoires et 1 partage en 4 matches (10/12), les Blues quant à eux poursuivent sereinement leur route jusqu'en 8e de finale.

Et ils seront accompagnés par le...second favori de ce groupe, le FC Séville. Comme leurs homologues anglais, les Andalous ont difficilement pris le dessus sur une accrocheuse équipe de Krasnodar. Il a fallu attendre un but de Munir en toute fin de match pour sceller la victoire (et la qualification) de Séville (1-2). Les deux autres buts ont été inscrits par Rakitic et Wanderson.

Le seul suspense qui persiste donc dans ce groupe E est de savoir qui de Rennes ou de Krasnodar sera reversé en Europa League en tant que 3e du groupe. Pour l'instant, l'incertitude reste entière puisque les deux formations ne comptent qu'un petit point en 4 rencontres.