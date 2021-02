Champions League : L’imbattable Man City s’impose sans trembler face à Mönchengladbach

Manchester City s’est imposé 0-2 face au Borussia Mönchengladbach ce mercredi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions. La rencontre ne s’est pas déroulée en Allemagne mais bien à la Puskas Arena de Budapest en raison des variants du coronavirus.

Alors que les Allemands n’ont plus gagné en championnat depuis le 22 janvier, les Citizens roulent actuellement sur tous leurs adversaires. Les joueurs de Pep Guardiola restent sur une série incroyable de 18 victoires, leur dernière défaite remontant au 21… novembre dernier (défaite 2-0 à Tottenham).

Kevin De Bruyne, de retour de blessure, débute la rencontre sur le banc après avoir disputé 63 minutes dans la victoire des siens à Arsenal ce dimanche.

On assiste à une première période assez calme entre une équipe qui attaque (Manchester City) et une autre qui passe son temps à défendre (Mönchengladbach). Néanmoins, si les Citizens ont la possession du ballon, celle-ci reste stérile. Il faut attendre la 29e minute de jeu pour voir Bernardo Silva débloquer la situation d’un beau coup de tête sur un centre parfaitement dosé de son compatriote Cancelo (1-0, 29'). C’est le 35e but du Portugais pour Manchester City et son troisième de la tête.

A la pause, les "Poulains" n’ont pas réussi à déclencher un seul tir et ne sont jamais arrivés à entrer dans le rectangle anglais. Preuve de la maîtrise des Skyblues qui se baladent à Budapest.

Petit événement à l’heure de jeu, Alassane Plea effectue le premier tir de la rencontre pour les Allemands. Il aurait d’ailleurs pu tromper Ederson d’une subtile aile de pigeon mais le ballon passe de peu à côté. Deux petites minutes plus tard, Cancelo centre pour Bernardo Silva qui dévie de la tête pour Jesus. Bien positionné, Gabriel Jesus… et non Jésus Christ, inscrit le deuxième but du match (0-2, 65').

En fin de match, Hannes Wolf n’est pas loin de marquer le but de l’espoir mais Ederson s’impose.

Avec cette victoire, Manchester City est presque assuré d’atteindre les quarts de finale de la Champions League. Il faudrait un miracle pour que le Borussia parvienne à inscrire deux buts face à cette équipe qui semble imbattable en ce moment. Une 19e victoire de suite donc pour la bande à Kevin De Bruyne qui n’a pas eu besoin de monter au jeu.