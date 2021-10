Champions League : L’audace de Philippe Clement au révélateur de Manchester City

En marge de cette rencontre face à Manchester City, focus sur l’entraîneur du Club de Bruges. Philippe Clement est l’homme par qui le bonheur arrive au Club de Bruges en Ligue des Champions. Depuis 2 ans, il est parvenu à faire du Club de Bruges une équipe qui ne craint plus personne en Europe. Les résultats qu’il a obtenus ces dernières saisons sont là pour en témoigner.

En fait, il a commencé très vite à insuffler cette confiance en son équipe. La première fois qu’il a impressionné tout le monde par son audace c’était sur la pelouse du Real Madrid il y a 2 ans. Le Club mène 0-2, rate le 0-3 et subit le retour du Real. 2-2 un résultat qui sonne comme une victoire pour le FC Bruges de Philippe Clement.

Quelques semaines plus tard, le Club échoue de justesse après avoir fait jeu égal et raté un penalty au PSG 0-1. Dans une moindre mesure on peut encore épingler 2 victoires face au Zenit et enfin cette saison, un partage au PSG et une victoire à Lepizig. Son audace s’est, certes, parfois retournée contre lui puisque son parcours avec le Club e Ligue des Champions renseigne un 0-5 face au PSG, deux défaites par trois buts d’écart contre le Borussia Dortmund et un naufrage à Manchester United 5-0 en Ligue Europa. Mais à l’heure de défier le grand Manchester City, c’est davantage l’optimisme mesuré qui est de mise.

"Le secret de ma méthode ? De bons joueurs " nous confie-t-il humblement.

Il a parfaitement raison, l’équipe est équilibrée et chaque saison, on donne à Philippe Clement le moyen de rehausser ses ambitions, de laisser une trace en Ligue des Champions. Une compétition qui convient mieux au " Klub " poursuit-il.

"On cherche toujours les espaces. C’est une compétition plus ouverte. Donc c’est parfois plus facile pour nous que de jouer contre des formations qui planquent devant leurs 16 mètres. "

Des bons joueurs, une compétition plus ouverte, plus offensive, voilà qui explique une partie de la réussite de la méthode Clement. On peut ajouter la confiance qu’il place en ses joueurs souligne Stanley Nsoki le défenseur des Brugeois.

" Déjà avant le match face au PSG, nous y croyions. Aujourd’hui encore, même si les autres équipes du groupe font rêver davantage que le Club de Bruges, nous avons des armes à faire valoir. "

Des armes il en faudra ce soir pour contrer le tout-puissant Manchester City de KDB. Avec Philippe Clement, le Club veut et peut frapper à nouveau un grand coup et embellir son histoire une fois encore. En face, il a déjà gagné le respect de Pep Guardiola.

" C’est un top club. On voit qu’ils ont des qualités physiques. Ils savent ce qu’ils doivent faire et ils ont des qualités offensives. Et ils marquent assez facilement. S’ils sont si bons c’est qu’il y a une raison. "

On la connaît désormais.