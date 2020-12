Champions League : l'Atalanta qualifiée pour la 2e année de rang au dépens de l'Ajax, Origi joue avec Liverpool

L'Atalanta Bergame a franchi la phase de poules de Ligue des Champions pour la deuxième fois en deux participations ce mercredi grâce à son succès 0-1 sur la pelouse de l'Ajax.

Les Bergamasques n'avaient besoin que d'un point pour se qualifier pour les 1/8es de finale lors de cette véritable finale face à l'Ajax, finalement 3e du groupe D avec 7 points contre 11 pour l'Atalanta.

Obligés de gagner, les Néerlandais n'ont pas suffisamment mis les Italiens sous pression lors d'une première heure de jeu qui a plus ressemblé à une partie d'échecs qu'à un match de foot. Contrairement à ses habitudes, l'Atalanta a prêté attention à ne pas se découvrir et s'est surtout concentrée sur sa phase défensive.

L'équipe de Gian Piero Gasperini s'en est finalement bien tirée. Sur une des rares offensives néerlandaises, Davy Claassen a manqué une opportunité en or pour faire 1-0 en tirant sur Gollini alors qu'il était seul à la hauteur du point de penalty (75e). Dans le dernier quart d'heure, l'exclusion de Ryan Gravenberch (79e) a compliqué les plans des Ajacides qui ont fini par craquer en concédant un but à Luis Muriel (85e) qui a rassuré les siens et contribuera peut-être à apaiser les tensions au sein du vestiaire de son équipe.

Avec 11 points, l'Atalanta termine donc deuxième de son groupe derrière Liverpool (13 pts), tenu en échec par Midtjylland (1-1). L'ancien joueur de Bruges, du Standard et de Lokeren Alexander Scholz (62e) a répondu au but de Mohamed Salah (1ère) pour offrir le deuxième point de cette campagne aux Norvégiens. Titulaire, Divock Origi a joué 71 minutes.