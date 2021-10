Kevin De Bruyne est de retour sur le sol belge pour affronter le FC Bruges en Ligue des Champions et c’est un événement. A l’exception des matches avec les Diables, il n’a plus jamais joué en Belgique. Il retrouve aussi un Stade Jan Breydel où il a reçu sa première carte rouge et où il a marqué le premier hat-trick de sa carrière.



"Je suis excité de revenir à la maison", assure KDB. "C’est la première fois que je vais jouer en Belgique – à l’exception des matches avec l’équipe nationale – depuis que je suis parti de Genk. Il y a dix ans déjà."



Né dans la région de Gand, De Bruyne viendra en voisin dans un Breydel qui a marqué sa carrière. Il y a été exclu ("ce n’était jamais rouge") et y a inscrit un triplé ("c’était fort émotionnellement et le plus important on avait gagné"). Le maestro de City va vivre une nouvelle première dans l’enceinte brugeoise : jouer en Belgique avec un autre maillot que celui de Genk. "Quand je joue avec les Diables, les supporters sont forcément derrière nous. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Je suis là pour faire mon job".

De Bruyne mettra de côté ses sentiments. Le début de campagne européen de Bruges et ses 4 points invitent City à la prudence. "On savait que Bruges était une équipe solide. L’équipe avait montré en Europe ces dernières années qu’elle avait des qualités. Ils ont décroché quelques titres, cela veut dire qu’ils savent ce qu’il faut faire pour gagner. Ils ont encore montré leurs qualités contre le PSG. Mais tu n’arrives pas en Ligue des champions sur un coup de chance. Noa Lang ? Je ne le connais pas personnellement. Bruges sera fort collectivement."



Finalistes l’an dernier, les Cityzens sont encore parmi les favoris cette saison en C1. "Les gens mettent la barre toujours plus haut. Sur base ce qu’on a fait en Angleterre ces dernières années, les gens s’attendent à ce qu’on gagne la Champions League. Et c’est aussi ce que l’on veut faire. Cela ne veut pas dire qu’on va le faire. Sur les 6 dernières années, on a été 5 fois en quarts de finale ou plus loin. On a toujours été dans le coup pour la gagner. On essaie. J’espère qu’on la remportera une fois pendant mon passage ici."



Après un début de saison hésitant, De Bruyne retrouve petit à petit son niveau. Sa blessure à la cheville appartient doucement au passé. "Je me sens beaucoup mieux maintenant et j’en suis très heureux. Bien sûr, je peux encore progresser. Il y a eu ma blessure à la cheville, mais déjà en fin de saison dernière je ne m’étais pas beaucoup entraîné. Les six derniers mois ont été faits de hauts et de bas. C’était bien de prendre le temps après le match contre Tottenham (il a été laissé au repos trois matches, ndlr). Je sens beaucoup mieux. Je sens que je suis plus fort et je sais que les coaches pensent la même chose".



Interrogé sur le Ballon d’or, KDB a annoncé qu’il voterait Robert Lewandowski "sur base des deux dernières saisons".