Après la victoire 0-2 lors du match aller face au Borussia Monchengladbach en huitièmes de finale, Manchester City accueille la formation allemande ce mardi soir pour le match retour en Champions League.

Et Kevin De Bruyne, capitaine des Cityzens, a placé son équipe sur les bons rails à la 12e minute de jeu. Le médian belge reçoit un ballon intéressant de Riyad Mahrez à l'entrée du grand rectangle. KDB ne réfléchit pas très longtemps et décoche, en un temps, un envoi puissant du pied gauche (son 'mauvais' pied en théorie). Le portier des visiteurs, le Suisse Yann Sommer, est surpris par la vitesse de l'essai et le ballon termine sa course dans la lucarne droite du but (1-0). Imparable. Un nouveau bijou du maitre à jouer de la formation coachée par Pep Guardiola.

Le leader de la compétition anglaise, la Premier League, domine de la tête et des épaules, ne laissant que quelques miettes à son opposant. Six minutes plus tard, sur une reconversion rapide, Ilkay Gundogan, un des hommes en forme à City en 2021 (10 réalisations, toutes compétitions confondues, avant cette partie), plante le deuxième but de la rencontre, sur un assist du brillant Phil Foden cette fois (2-0). Le dixième de Bundesliga, le championnat allemand, craque à nouveau.