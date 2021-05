Champions League : Kevin De Bruyne avant la finale, "Si tu gagnes, tu es un héros, si tu perds, tu es un raté"

Kevin De Bruyne s’apprête à disputer la première finale de Ligue des Champions de sa carrière samedi lors du duel entre son Manchester City et Chelsea. Le Diable rouge, plaque tournante des Cityzens de Pep Guardiola, était présent en conférence de presse d’avant-match ce vendredi aux côtés de son coach et du capitaine Fernandinho.

"Nous avons conscience de l’importance du match de demain (samedi). Si vous perdez, vous êtes un zéro et si vous perdez, vous devenez presque un raté. Même si on sait que ce n’est pas le cas", a lâché De Bruyne devant les micros des journalistes. "Evidemment, performer au plus haut niveau du monde, c’est l’un des grands objectifs du club et des joueurs. C’est un réel privilège de jouer ce match et tout le monde perçoit la pression qui est autour de nous", a ajouté le Diable rouge.

►►► À lire aussi : Alex Teklak préface la finale de la Champions League : "Chelsea pourrait jouer un vilain tour à City"

►►► À lire aussi : Champions League : Guardiola-Tuchel, consécration attendue

Kevin De Bruyne devrait selon toute probabilité faire partie du onze de base des Mancuniens où les places seront chères. "Ce ne sera pas un job facile pour Pep de choisir son onze de départ", a estimé Fernandinho. "N’importe qui peut monter au jeu et doit se monter prêt. Mon message pour les joueurs et très simple : 'Soyez prêts car vous êtes important et vous ne savez jamais quand on aura besoin de vous."