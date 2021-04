En plantant ce but mardi soir, Benzema a donc fait bien plus qu'écrire une nouvelle ligne de son riche tableau de chasse personnel. Il a sauvé un Real Madrid complètement amorphe, désarticulé dans ce 3-5-2 qui ne lui correspondait pas et finalement bien penaud d'arracher ce partage presque miraculeux face aux Blues.

Il n'y avait qu'à voir sa célébration après son but capital contre Chelsea pour comprendre l'état d'esprit de Karim Benzema . Pas de course effrénée vers le poteau de corner, aucun cri de rage en destination de travées, aucun signe ostentatoire de fierté mais un simple poing brandi et un geste fédérateur de la main pour réveiller ses coéquipiers endormis.

Karim Benzema du Real Madrid. © AFP or licensors

Un Benzema qui, plus que jamais, semble au sommet de son art. Souvent catalogué, à tort, comme le talon d'Achille du supersonique trident BBC (aux côtés de Bale et de Ronaldo), il a profité des départs conjoints de ses deux partenaires de jeu pour prendre une nouvelle dimension.

Exit donc le jeune et fougueux Karim, place au Benzema 2.0. Peut-être moins focalisé par le but mais plus impliqué dans la construction du jeu et les tâches défensives, peut-être moins extravagant mais plus mûr et investi d'une mission de leader vocal dans le vestiaire madrilène. Peut-être moins flashy mais autrement plus important pour les Merengue.

Et ce Benzema new look a su ajouter une arme létale à son arsenal offensif : un cynisme qu'on ne lui connaissait pas. À 33 ans, il n'a plus besoin de dix occasions pour planter un but. On l'a bien vu contre Chelsea, même une demi-occasion peut finir au fond. Un cocktail d'expérience, d'une science dans son placement et d'un talent inné, tout simplement.