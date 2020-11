Champions League : Immobile revitalise la Lazio contre le Zenit

Alors que le Club de Bruges n’a pas fait le poids contre le Borussia Dortmund, l’autre rencontre du groupe F a vu la Lazio retrouver la victoire et faire une bonne opération au classement. Les Italiens se sont en effet imposés 3-1 contre le Zenit Saint-Petersbourg et occupent la 2e place avec 8 points derrière Dortmund (9 pts), devant Bruges (4 pts) et le Zenit (1 point).

Après avoir battu le Borussia Dortmund son de leur entrée en lice, la Lazio avait souffert de l’absence de ses deux meilleurs joueurs – Ciro Immobile et Luis Alberto – en partageant à Bruges et à Saint-Petersbourg.

Leur retour dans l’effectif semble avoir fait le plus grand bien aux Romains qui ont dominé les Russes et logiquement obtenu la victoire. C’est d’ailleurs Immobile – meilleur buteur de la dernière Serie A avec ses 36 buts – qui a montré la voie à son équipe avec une frappe à distance magnifique (3e, 1-0).

Soutenue par les accélérations balle au pied de Correa, la Lazio a fait le break quelques minutes plus tard grâce à Marco Parolo (22e) mais Artem Dzyuba a remis le Zenit dans le match sur la première offensive russe (25e).

Dominateurs, les Italiens ont continué à pousser et ont galvaudé plusieurs occasions avant de faire 3-1. Immobile s’est chargé lui-même de se procurer le penalty qu’il a ensuite transformé pour enfoncer le Zenit (55e).

Relancée après un moment de doute, la Lazio se déplacera à Dortmund la semaine prochaine pour le choc de ce groupe F. Un match qu’ils devront gagner s’ils veulent éviter un dernier duel potentiellement décisif face au Club de Bruges.