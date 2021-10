Champions League : Gérard Piqué délivre le Barça contre le Dynamo Kiev et dépoussière un record de Roberto Carlos

Volontaire mais trop imprécis dans le dernier geste, Barcelone s’est timidement imposé contre le Dynamo Kiev lors de la 3e journée de Ligue des Champions. Alors qu’ils n’avaient pas encore inscrit le moindre but européen cette année, les Catalans n’ont dû leur salut qu’à une rose plantée par Gérard Piqué à la 36e minute (1-0)

Un goal qui permet aux Blaugranas d’oublier les deux gifles initiales (0-3 contre le Bayern, 3-0 face à Benfica) qui les avaient plongés dans les abysses du groupe E. Avec 3 points sur 9, le Barça n’est toujours pas sorti d’affaire, loin de là, mais peut à nouveau croire à une éventuelle qualification, surtout si Benfica (4 points) s’incline contre le Bayern (6) plus tard dans la soirée.

On l’a dit, le sauveur de la nation catalane se nomme donc Gérard Piqué ce mercredi soir. En plus de s’être montré très incisif dans ses interventions défensives pour guider la classe biberon du Barça, il a délivré les siens d’un but opportuniste. Un goal, le 16e de sa carrière en Ligue des Champions, qui lui permet d’égaler le légendaire Roberto Carlos dans le panthéon des meilleurs défenseurs-buteurs de l’histoire de la compétition, Sergio Ramos et ses 15 roses se trouvant juste derrière.

Pour l’anecdote, du haut de ses 34 ans, Piqué est également devenu le plus vieux buteur de l’histoire du Barça en LDC, dépossédant… Sylvinho de ce record symbolique. Critiqué en début de saison et piqué au vif, le taulier catalan prouve qu’il en a toujours sous le capot.